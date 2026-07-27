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Người lính

Giữ mãi ký ức người anh hùng nơi cực Tây Tổ quốc

Nguyễn Minh

TPO - Đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công trình nâng cấp Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ tại xã Sín Thầu (Điện Biên) được hoàn thành, vượt tiến độ 60 ngày. Công trình không chỉ tưởng nhớ người anh hùng đã ngã xuống nơi cực Tây Tổ quốc mà còn góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và cho các thế hệ.

Ngày 26/7, tại xã Sín Thầu thuộc tỉnh Điện Biên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ.

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Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ. Ảnh: Thanh Xuân

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ sinh năm 1935, hy sinh năm 1961, nguyên Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn 5 Công an nhân dân vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Leng Su Sìn).

Trong những năm công tác tại vùng ngã ba biên giới, liệt sĩ Trần Văn Thọ đã gắn bó mật thiết với đồng bào Hà Nhì, vận động nhân dân định canh, định cư; hướng dẫn trồng lúa nước, cai nghiện thuốc phiện, học chữ và xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở.

Hy sinh khi mới 26 tuổi, liệt sĩ Trần Văn Thọ được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1967, trở thành một trong những Anh hùng đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (tiền thân của BĐBP ngày nay).

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Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.
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Sau hơn 10 năm khánh thành (từ tháng 2/2016), nhiều hạng mục của Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ và các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh nơi cực Tây Tổ quốc tại bản Leng Su Sìn, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên đã xuống cấp do tác động của thời tiết và điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Sau hơn một tháng triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng từ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” của Bộ Tư lệnh BĐBP, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 60 ngày, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, an toàn và đúng quy định để đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các hạng mục được sửa chữa, nâng cấp đồng bộ gồm: nhà bia tưởng niệm, nhà hành lễ, tượng đài, phù điêu, sân, đường, bồn hoa, hệ thống chiếu sáng, cổng, hàng rào, khuôn viên cây xanh cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

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Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Điện Biên trao quà tặng đại diện thân nhân Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ; gia đình chính sách, người có công; học sinh trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, nhấn mạnh, Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ không chỉ là công trình tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.

Yêu cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn quản lý, bảo vệ, giữ gìn công trình luôn khang trang, sạch đẹp; Trung tướng Vũ Trung Kiên lưu ý đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị… để phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa của khu tưởng niệm.

Tư lệnh BĐBP cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục học tập, noi gương Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống lực lượng BĐBP anh hùng; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực công tác, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Minh
#Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ #Bộ đội Biên phòng #Khu tưởng niệm anh hùng Trần Văn Thọ #Đồn Biên phòng Leng Su Sìn #Điện Biên #Ngày Thương binh Liệt sĩ #cực Tây Tổ quốc

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