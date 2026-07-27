Nam diễn viên mua vàng tặng 300 nhân viên

TPO - Tài tử So Ji Sub chi gần 100 triệu won để mua vàng tặng khoảng 300 diễn viên, nhân viên đoàn phim "Agent Kim Reactivated". Đây không phải lần đầu nam diễn viên tri ân ê-kíp bằng quà tặng giá trị lớn.

Ngày 27/7, MyDaily đưa tin So Ji Sub tặng vàng cho toàn bộ diễn viên và nhân viên tham gia sản xuất bộ phim truyền hình Agent Kim Reactivated của SBS.

Khoảng 300 người nhận được vàng miếng nguyên chất nặng 1 gram, đặt trong hộp màu đen. Bên trong hộp có lời nhắn cảm ơn của So Ji Sub: “Tôi hạnh phúc và xúc động khi đồng hành với các bạn. Xin cảm ơn bạn luôn âm thầm làm tốt công việc của mình".

Giá mỗi phần quà tại thời điểm nam diễn viên đặt mua được cho là hơn 300.000 won. Tổng chi phí có thể lên tới gần 100 triệu won. Theo Nate, toàn bộ quà tặng là tiền túi của So Ji Sub.

Đây không phải lần đầu tài tử 49 tuổi tặng quà có giá trị cho đồng nghiệp. Sau khi hoàn thành loạt phim Mercy for None của Netflix năm 2025, So Ji Sub cũng mua vàng tặng các diễn viên và nhân viên đoàn phim. Lúc đó, nam diễn viên chơi lớn với quà tặng 3,75 gram vàng/người.

Agent Kim Reactivated của So Ji Sub đang gây sốt trên nhiều nền tảng.

Agent Kim Reactivated đánh dấu màn trở lại của So Ji Sub với dòng phim hành động. Tác phẩm chuyển thể từ webtoon Manager Kim, xoay quanh Kim Do Hyeon - người đàn ông sống kín tiếng, làm việc tại ngân hàng và một mình nuôi con gái.

Đằng sau vẻ ngoài của nhân viên văn phòng, Kim Do Hyeon từng là đặc vụ tinh nhuệ, sở hữu kỹ năng chiến đấu nguy hiểm. Khi con gái đột ngột mất tích, anh buộc đối đầu các thế lực liên quan vụ bắt cóc.

Dàn diễn viên còn có Choi Dae Hoon, Yoon Kyung Ho, Joo Sang Wook, Son Na Eun, Seo Su Min và Yu Ji Ahn. Bộ phim kết hợp hành động, yếu tố gián điệp và câu chuyện về tình cha con.

Agent Kim Reactivated khép lại tối 25/7 sau 10 tập phát sóng. Theo Nielsen Korea, tập cuối đạt rating trung bình 23% trên toàn quốc và 23,4% tại khu vực thủ đô Seoul. Tại thời điểm được theo dõi nhiều nhất, tỷ suất người xem tăng lên 27,1% - mức cao nhất của bộ phim.

Tác phẩm duy trì vị trí số một trong khung giờ phát sóng trên tất cả kênh truyền hình Hàn Quốc suốt 10 tập. Phim cũng trở thành miniseries có rating cao nhất lên sóng tại Hàn Quốc từ đầu năm 2026. Riêng tập 8 từng đạt mức trung bình 23,1%.

Agent Kim Reactivated vượt qua loạt phim ăn khách như The Fiery Priest, Taxi Driver 2, Hot Stove League, One the Woman và Good Partner, đứng thứ hai trong lịch sử phim truyền hình tối thứ sáu - thứ bảy của SBS, sau The Penthouse 2 với 29,2%.

Tác phẩm tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại thị trường Hàn Quốc. Sau bốn tập, tỷ suất người xem toàn quốc vượt 20%. Đến tập 8, phim ghi nhận rating 23,1%, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của SBS trong năm.

Thống kê gần nhất, Agent Kim Reactivated đạt 8,2 triệu lượt xem, tương ứng 72 triệu giờ xem, đứng đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix. Tác phẩm dẫn đầu tại 19 thị trường, vào top 10 ở tổng cộng 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, Korea Times đưa tin.

Sau 10 tập chính, SBS lên kế hoạch phát sóng hai tập đặc biệt ngày 31/7 và 1/8. Nội dung gồm hậu trường, phỏng vấn diễn viên và những câu chuyện chưa được giới thiệu trong bản phim chính.