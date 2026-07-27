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Pháp luật

Vừa bị lừa, vừa bị truy tố vì cho nữ nhân viên ngân hàng vay tiền

Tân Châu

TPO - Trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Phòng giao dịch Bình Tiên (Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB), nữ nhân viên ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 28,5 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân cho vay tiền sau đó cũng bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

TAND TPHCM chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án hình sự xảy ra tại Phòng giao dịch Bình Tiên thuộc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Bị cáo Nguyễn Ngọc Vàng (SN 1990, cựu nhân viên quản lý hồ sơ khách hàng tại ACB Bình Tiên) bị truy tố và xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do nợ nần phát sinh từ việc mua nhà, Nguyễn Ngọc Vàng đã lợi dụng vị trí công tác để tiếp cận các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm hoặc đang có khoản vay lớn tại ngân hàng. Vàng đưa ra thông tin gian dối về việc nhận làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho doanh nghiệp, cần huy động vốn ngắn hạn.

Tin tưởng Vàng là nhân viên ngân hàng và hứa hẹn mức lợi nhuận cao, nhiều người đã giao tiền. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định Vàng không thực hiện bất kỳ hoạt động đáo hạn nào mà sử dụng tiền của người vay sau để trả cho người vay trước nhằm duy trì lòng tin.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7/2023 đến cuối năm 2024, Nguyễn Ngọc Vàng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 28,5 tỷ đồng của 7 bị hại.

Nạn nhân cũng bị truy tố

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định nhiều người cho Vàng vay tiền đã thực hiện hành vi cho vay với lãi suất vượt xa mức pháp luật cho phép.

Theo đó, Nguyễn Thị Lan (SN 1980, ngụ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, TPHCM), Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1970), Đặng Thanh Lộc (SN 1994), Dương Thị Yên (SN 1989), Nguyễn Thị Loan Phượng (SN 1978), Lê Long Hậu (SN 1996), Nguyễn Văn Hanh (SN 1981) và Võ Thị Ngọc Vân (SN 1988) bị truy tố, xét xử về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, các bị can đã cho Vàng vay với lãi suất từ 0,3% đến 3,5%/ngày, tương đương 109,5% đến 1.277,5%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Từ là những người bị hại trong vụ lừa đảo của Nguyễn Ngọc Vàng, các cá nhân trên đã trở thành bị can sau khi bị xác định có hành vi cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính lên tới hàng tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Hanh bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng; Võ Thị Ngọc Vân hơn 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Lan 447 triệu đồng…

Tân Châu
#Nguyễn Ngọc Vàng #ACB Bình Tiên #Đáo hạn ngân hàng #Cho vay lãi nặng #TAND TPHCM #Lừa đảo

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