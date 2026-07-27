Vì sao cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại hơn 21 tỷ đồng và 330.000 USD?

TPO - Từ vụ việc ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc được hoàn trả số tiền lớn sau khi hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự, luật sư cho rằng, về nguyên tắc pháp lý, số tiền bị thu giữ hoặc tự nguyện giao nộp trong quá trình tố tụng "không mặc nhiên bị tịch thu toàn bộ". Sau khi đối chiếu, khoản chênh này nếu không chứng minh được là tiền bất chính thì phải trả lại.

Như Tiền Phong đưa tin, Thi hành án dân sự TP Hà Nội ghi nhận bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự, bao gồm án phí 200.000 đồng và toàn bộ số tiền 48 tỷ đồng hưởng lợi trái pháp luật nhận từ ông Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn).

Tương tự, ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) cũng được ghi nhận nộp xong án phí 200.000 đồng cùng hơn 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.

Đáng chú ý, ông Thành được cơ quan Thi hành án dân sự hoàn trả số tiền trên 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD.

Tại các phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ của ông Thành 1,63 triệu USD và hơn 41 tỷ đồng. Đây là số tiền gia đình ông chủ động nộp và cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nhà riêng.

Trước phiên phúc thẩm, ông Thành nộp thừa tiền khắc phục. Ông còn tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ Kho bạc Nhà nước và được cấp phúc thẩm giảm án từ 12 năm xuống còn 8 năm 6 tháng tù; cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan giảm từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch Lê Duy Thành tại phiên tòa.

Khoản tiền bị thu hồi dựa trên bản án đã tuyên có hiệu lực pháp luật

Luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật) cho biết, ông Lê Duy Thành đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự theo bản án, bao gồm nộp án phí hình sự sơ thẩm và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi trái pháp luật từ hành vi phạm tội. Điều này cho thấy phần trách nhiệm tài sản của bị cáo đối với Nhà nước được thực hiện đầy đủ.

Theo luật sư, khi nghĩa vụ thi hành án dân sự hoàn thành, cơ quan thi hành án phải tiến hành đối chiếu giữa số tiền, tài sản thực tế thu giữ, kê biên hoặc bị cáo tự nguyện nộp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử với số nghĩa vụ mà bản án buộc phải thi hành.

Trong vụ án, cơ quan điều tra trước đó thu giữ tại nơi ở của ông Thành hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD, gia đình cũng tự nguyện nộp thêm khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, về nguyên tắc pháp lý, số tiền bị thu giữ hoặc tự nguyện giao nộp trong quá trình tố tụng "không mặc nhiên bị tịch thu toàn bộ". Cơ quan tiến hành tố tụng phải xác định rõ đâu là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội, đâu là tài sản hợp pháp của cá nhân.

“Nếu cá nhân nộp số tiền lớn hơn nghĩa vụ mà bản án tuyên hoặc có một phần tài sản không thuộc diện bị tịch thu, sung công Nhà nước hay dùng để bảo đảm thi hành án thì phần giá trị còn thừa phải được hoàn trả”, luật sư Bình giải thích.

Luật sư Diệp Năng Bình.

Theo luật sư Bình, cơ sở pháp lý của việc hoàn trả tiền cho ông Thành xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu tài sản được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Hơn nữa, Luật Thi hành án dân sự quy định cơ quan thi hành án chỉ được thu, xử lý tài sản trong phạm vi nghĩa vụ phải thi hành theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực. Sau khi đã khấu trừ đầy đủ các khoản phải nộp theo bản án, mọi khoản tiền hoặc tài sản còn lại không thuộc diện xử lý bắt buộc phải được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

"Như vậy, khi đối chiếu với số tiền bị thu giữ, số tiền gia đình ông Thành tự nguyện nộp khắc phục hậu quả với nghĩa vụ thực tế phải thi hành theo bản án đã phát sinh một khoản chênh lệch vượt quá nghĩa vụ. Khoản chênh này nếu không chứng minh được là tiền bất chính thì phải trả lại", luật sư Bình nói.