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Thế giới

Lộ diện người thuyết phục Tổng thống Mỹ dừng tấn công Iran

Minh Hạnh

TPO - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper khuyên Tổng thống Donald Trump rằng việc nhắm vào các mục tiêu của Iran xung quanh eo biển Hormuz không còn hiệu quả, do đó không có lý do gì để tiếp tục các cuộc tấn công.

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Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/7, lần đầu tiên sau hai tuần, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội dừng tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran xung quanh bờ biển phía nam và khu vực eo biển Hormuz.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp với các cố vấn cấp cao và quan chức quốc phòng, những người đã trình bày với Tổng thống Trump một kế hoạch tấn công mới cho ngày hôm đó. Trong những ngày trước cuộc gặp, ông Trump đã nghiêng về phương án nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhưng theo các nguồn tin, suy nghĩ của ông bắt đầu thay đổi vào tối 23/7.

Sau đó, quyết định tạm dừng ném bom eo biển Hormuz của ông tiếp tục được củng cố vào ngày 24/7.

Axios dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biết, Tư lệnh Cooper đã đưa ra khuyến nghị về hướng đi tiếp theo cho Lầu Năm Góc, Bộ Tổng tham mưu và Nhà Trắng.

Ông nhấn mạnh rằng hai tuần tấn công vào khu vực eo biển Hormuz đã làm suy yếu đáng kể khả năng tấn công tàu thuyền của Iran. Ông lưu ý, hầu hết các mục tiêu được nhắm đến đều đã cạn kiệt.

Chỉ huy CENTCOM cho biết, bước tiếp theo có thể là nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn để hoàn thành 20% mục tiêu mà quân đội Mỹ đã đặt ra nhưng chưa hoàn tất trong Chiến dịch Epic Fury.

Một số hãng tin của Mỹ đưa tin, ông Trump cũng lo ngại về nguy cơ cạn kiệt nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn, vốn được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trả đũa của Iran vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã cảnh báo riêng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống Trump rằng việc thiếu hụt tên lửa đánh chặn phòng không có thể cản trở khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Vòng xung đột mới nhất bùng phát do những cách hiểu khác nhau về bản ghi nhớ, vốn được xây dựng để tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tehran khẳng định có quyền kiểm soát tất cả giao thông qua eo biển Hormuz, và coi các tuyến đường do Hải quân Mỹ chỉ định là bất hợp pháp.

Theo Axios, Iran và Oman vẫn đang đàm phán một thỏa thuận mới để mở lại eo biển Hormuz, cho phép tàu thuyền đi qua mà không bị tấn công.

Nhưng vẫn chưa rõ liệu một thỏa thuận giữa hai nước có được Tổng thống Trump chấp nhận hay không. Nếu không, chiến tranh có thể leo thang trở lại.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz nói với chương trình "Meet the Press" của NBC hôm 26/7, rằng trong khi ông Trump "đang xem xét tất cả các lựa chọn", thì tổng thống cũng "đang tạo không gian cho các cuộc đàm phán với Iran".

Minh Hạnh
Axios
#Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper #CENTCOM #Tổng thống Mỹ Donald Trump #eo biển Hormuz #họp báo Lầu Năm Góc #xung đột Mỹ Iran

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