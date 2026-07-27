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Sức khỏe

TPHCM: 5 nạn nhân vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế đều tử vong

Anh Nhàn

TPO - Sau hơn hai tuần được điều trị tích cực, nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế (TPHCM) đã tử vong do bỏng quá nặng. Như vậy, vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 5 trong tổng số 6 nạn nhân.

Ngày 27/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận cả 5 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy xảy ra tại một quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, TPHCM đều tử vong dù được các bác sĩ tích cực điều trị. Nạn nhân cuối cùng, sinh năm 1996, qua đời vào chiều 26/7 sau nhiều ngày chống chọi với vết bỏng nghiêm trọng.

Trước đó vào tối 11/7, vụ hỏa hoạn bùng phát tại quán ăn ở số 56 đường Ngô Đức Kế khiến 6 người bị bỏng và ngạt khói.

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Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC.

Các nạn nhân ban đầu được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, trong đó nhiều người bị bỏng độ 2, độ 3 trên diện rộng, kèm tổn thương đường hô hấp và sốc bỏng. Sau đó, 5 trường hợp nguy kịch được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Một bệnh nhân bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã hồi phục và xuất viện. Như vậy, vụ cháy đã khiến 5 trong tổng số 6 nạn nhân thiệt mạng.

Lực lượng chức năng cho biết khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói lớn và lan rộng. Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chữa cháy đã khẩn trương có mặt để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực lân cận.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Nhàn
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