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Xã hội

Cháy xe khách ở Đồng Nai lúc rạng sáng

Văn Quân

TPO - Rạng sáng 27/7, một xe khách chạy tuyến Bắc – Nam bất ngờ bốc khói khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trảng Bom. Nhờ phát hiện sớm và xử lý kịp thời, sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngày 27/7, đại diện UBND phường Trảng Bom xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách nhưng được người dân và nhà xe xử lý kịp thời nên không gây thương vong và thiệt hại. Sau khi xử lý sự cố, phương tiện tiếp tục hành trình.

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Đám khói xảy ra trên xe khách L.P và nhanh chóng được nhân viên nhà xe, người dân xung quanh dập tắt kịp thời. Ảnh: CA Trảng Bom

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h49 cùng ngày, xe khách của nhà xe L.P đang lưu thông trên QL1A thì bất ngờ phát ra khói, có dấu hiệu cháy. Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề đường, đồng thời cùng người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu tại chỗ.

Với những nỗ lực của nhà xe và người dân, sau thời gian ngắn, đám khói được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người và không thiệt hại tài sản. Sau khi được xử lý, phương tiện tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng đang tổng hợp, báo cáo và làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trước đó vào rạng sáng 21/7, tài xế Trần Thanh Hải lái xe khách giường nằm 24 chỗ đến Km 1839+300 quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai thì gây tai nạn khiến xe cháy làm 7 người chết, 5 người bị thương.

Qua xác minh, công an xác định tài xế Trần Thanh Hải buồn ngủ nên đánh lái sang phải, va chạm với dải tôn hộ lan chắn bên phải đường. Sau khi va chạm, ô tô khách xảy ra cháy tại gầm xe nên đã gây cháy toàn bộ xe.

Công an TP Đồng Nai đã khởi tố tài xế Trần Thanh Hải để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Văn Quân
#xe khách #Cháy xe #Đồng Nai #quốc lộ 1A #tai nạn #bốc khói #an toàn

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