Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944 - 2024) tổ chức lễ thắp hương tưởng nhớ 2 năm ngày mất đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn 2024 - 14 tháng 6 năm Bính Ngọ 2026), sáng 27/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo xuất sắc, người cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thành kính thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Quang Thái

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Quang Thái.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ lòng biết ơn công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trò chuyện thân mật với phu nhân Ngô Thị Mận. Ảnh: Quang Thái

Ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe tới phu nhân Ngô Thị Mận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ trân trọng những cống hiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nguyện cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô học tập, noi theo tấm gương đạo đức và tinh thần cống hiến hết lòng, hết sức vì nước, vì dân của đồng chí Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, gương mẫu, đi đầu, quyết tâm với ý chí cao nhất xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, thực sự tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, sinh ngày 14/4/1944, ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Trong 80 năm cuộc đời và 57 năm tuổi Đảng, trên các cương vị công tác phục vụ Đảng, đất nước và nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trò chuyện thân mật với phu nhân Ngô Thị Mận. Ảnh: Quang Thái

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ về bản chất của Đảng, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam.

Trong cuộc đời cống hiến trọn vẹn, đầy vẻ vang của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có hơn 8 năm công tác tại Thành ủy Hà Nội, trong đó có 1 năm 7 tháng (từ tháng 8/1996 đến tháng 2/1998) giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; 6 năm rưỡi (từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô những tình cảm thân thương, gần gũi. Trong đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có rất nhiều chỉ đạo sâu sắc đối với sự phát triển không chỉ trước mắt mà lâu dài của Thủ đô.

Mảnh đất nghìn năm văn hiến, anh hùng, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm đã nuôi dưỡng, hun đúc nên con người đồng chí Nguyễn Phú Trọng và trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.