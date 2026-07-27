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Người lính

Đồng Nai phát hiện nhiều di vật, hình ảnh trong quá trình tìm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức

Văn Quân

TPO - Đội K72 - TP. Đồng Nai trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức đã phát hiện nhiều di vật liệt sĩ để lại như 4 bóp (ví) có giấy tờ, hình ảnh bị phai mờ; trong đó có 1 ảnh tập thể bị mờ được đội gửi đi phục dựng.

Ngày 27/7, Đội K72 đã quy tập cất bốc được thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vị trí hầm số 4 trong khu vực xã Minh Đức.

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Quá trình quy tập, các lực lượng tìm thấy nhiều di vật của liệt sĩ để lại, như: cây bút máy khắc chữ “Tiến Quy”, nhiều cây viết bi, viết chì, các quả thủ pháo, đồng hồ đeo tay, hũ tăm, chai dầu gió, dây dù, tăng, súng AK, các hộp tiếp đạn…

Đặc biệt, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy một chiếc bóp kèm theo nhiều giấy tờ, tranh, ảnh, gương và 1 tấm ảnh tập thể. Tuy nhiên, do quá trình nằm trong lòng đất khá lâu nên hình ảnh bị mờ, nhòe chưa đọc rõ được thông tin.

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Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Đồng Nai, sau gần 15 ngày (tính từ ngày 14/7 đến 27/7), Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật liệt sĩ để lại như: 4 bóp có giấy tờ, hình ảnh bị phai mờ; trong đó có 1 ảnh tập thể bị mờ, được đội gửi đi phục dựng.

Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 55 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Đồng Nai mong muốn các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nếu có thông tin có thể cung cấp để Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Ban Chỉ đạo mong muốn và hy vọng các nhân chứng, đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin để lực lượng tìm kiếm, quy tập đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975, nơi đây từng diễn ra các chiến dịch, trận đánh ác liệt, như trận Núi Gió và Điểm cao 169 (tháng 4/1972) của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 5), Trung đoàn 14 (Sư đoàn 7), Tiểu đoàn 368 và bộ đội địa phương; 150 ngày đêm "Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng" của Sư đoàn 7 trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 với gần 800 trận đánh lớn nhỏ: trận vây ép chốt chặn ngã ba Xa Cát - Minh Đức (tháng 4/1972) của Trung đoàn 201...

Một số di vật bên cạnh những hài cốt liệt sĩ được đội K72 tìm thấy tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai:

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Văn Quân
#khai quật #liệt sĩ #Minh Đức #hình tập thể #quy tập #di vật #Đồng Nai

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