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Xã hội

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tổ chức 'làn đường vượt xe' trên cao tốc

Thanh Hà

TPO - Cục Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đề nghị và phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm “làn đường dành cho vượt xe”.

Vừa qua, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức họp về thống nhất giải pháp trong công tác quy hoạch hạ tầng giao thông, thiết kế công trình và tổ chức giao thông đường bộ an toàn, hiện đại.

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Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Vidifi.

Cục CSGT đề nghị và phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, với việc bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm “làn đường dành cho vượt xe”.

Tại làn đường này chỉ dành cho các phương tiện muốn vượt xe, khi các phương tiện đang di chuyển trên làn đường (sát làn vượt xe), có phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn (không dưới tốc độ tối thiểu) mà muốn vượt lên, thì thực hiện chuyển sang làn vượt xe, sau khi vượt qua xe phía trước cùng chiều thì buộc phải chuyển làn về làn bên phải.

Khi chuyển làn phải tuân thủ quy tắc về chuyển làn đường. Tuyệt đối không cho xe chạy liên tục trên làn đường vượt xe.

Theo Cục CSGT, mặc dù Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định phương tiện có tốc độ thấp hơn đi về bên phải theo chiều đi của mình, nhưng thực tế để xử lý được hành vi cố ý không chịu di chuyển về bên phải, thì cần phải có tổ chức giao thông hợp lý, quy định chặt chẽ.

Tuy nhiên, trên các tuyến đường cao tốc có từ 2 làn xe trở lên vẫn còn một bộ phận lái xe (nhất là xe tải, xe khách) thường chạy xe với tốc độ thấp (trên hoặc có trường hợp dưới tốc độ tối thiểu) bám làn trái của đường, gây cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, ức chế cho người khác.

Trước đó, từ đề nghị của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường cao tốc đủ điều kiện tiến hành cấm xe khách và xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa, qua đó cũng đã tạo thông thoáng trên đường.

Thanh Hà
#quy hoạch làn vượt xe trên cao tốc #quy tắc chuyển làn an toàn #quản lý tốc độ phương tiện #giảm ùn tắc giao thông cao tốc #đề xuất tổ chức giao thông hợp lý

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