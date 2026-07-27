Xe máy đi ngược chiều Vành đai 3, đấu đầu ô tô

TPO - Nam tài xế xe máy đi ngược chiều ở đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) và đâm trực diện ô tô di chuyển trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h05 ngày 27/7, tại vành đai 3 trên cao (qua số nhà 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tài xế N.C.H (SN 1999, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe máy mang BKS 29AD-019.XX đi ngược chiều trên vành đai 3 trên cao, theo hướng Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến.

Sau đó, xe máy của tài xế H. đâm vào ô tô con mang BKS 30F-432.XX do bà P.M.L (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Cú va chạm khiến tài xế H. bị thương, được đưa đi cấp cứu; cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế ô tô không phát hiện vi phạm; đối với tài xế H. đang chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan y tế.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.