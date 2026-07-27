Tàu Bắc - Nam dừng khẩn cấp cứu hành khách

TPO - Một hành khách bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, mạch yếu khi tàu SE2 đang trên hành trình từ TPHCM ra Hà Nội. Tổ tàu lập tức phát loa tìm người có chuyên môn y tế, đồng thời xin dừng tàu ngoài kế hoạch để cấp cứu.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), khoảng 21h40 ngày 26/7, khi tàu SE2 chạy từ ga Biên Hòa đến ga Long Khánh, tiếp viên Đinh Xuân Hiếu (phụ trách toa số 11) phát hiện hành khách Trần Văn Sỹ (71 tuổi, quê Ninh Bình) có biểu hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Thông tin lập tức được báo đến trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ.

Khi có mặt tại hiện trường, trưởng tàu Thọ xác định ông Sỹ đã bất tỉnh, mạch đập rất yếu và xuất hiện các dấu hiệu nghi đột quỵ.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ tàu lập tức kích hoạt quy trình cứu hộ. Các nhân viên vừa tiến hành sơ cứu tại chỗ, vừa phát thanh trên toàn đoàn tàu để tìm hành khách có chuyên môn y tế hỗ trợ.

Các nhân viên đường sắt sơ cứu tại chỗ cho ông Sỹ trên tàu SE2. Ảnh: VNR.

Song song với việc cấp cứu, tổ tàu điện báo Trung tâm Điều độ xin lệnh cho tàu SE2 dừng khẩn cấp ngoài kế hoạch tại ga Long Khánh để đưa người bệnh đi cấp cứu.

Đến 21h50, tàu cập ga Long Khánh. Tại đây, hành khách cùng hai người thân được bàn giao cho nhân viên nhà ga và lực lượng y tế để chuyển đến bệnh viện điều trị. Nhà ga cũng hỗ trợ gia đình hoàn trả vé và xử lý hành lý theo quy định. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, hành khách đã qua cơn nguy kịch.

Đây không phải lần đầu nhân viên đường sắt xử lý thành công các tình huống y tế khẩn cấp trên tàu.

Đầu tháng 1 năm nay, khi tàu SE4 chạy qua Nghệ An, chị Lê Thị Tuyết Ngân (quê Tây Ninh), mang thai 34 tuần, bất ngờ chuyển dạ. Tổ tàu lập tức phát thanh tìm hành khách có chuyên môn y tế, xin dừng khẩn cấp tại ga Cầu Giát và hỗ trợ ca sinh ngay trên toa tàu. Bé trai nặng 2,1 kg đã chào đời an toàn trước khi hai mẹ con được chuyển đến bệnh viện.

Bên cạnh công tác hỗ trợ y tế, ngành đường sắt nhiều năm qua còn duy trì chương trình miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí hai vé tàu cho thân nhân đi cùng. Chương trình do Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam triển khai. Gần 3 năm qua, doanh nghiệp đã miễn phí vé cho 194 thân nhân, đồng hành đưa 97 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương trên các tuyến đường sắt quốc gia.