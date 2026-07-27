Tuổi trẻ Lào Cai, Sơn La tri ân các Anh hùng liệt sĩ

TPO - Hơn 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đã tham dự Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La. Trong không khí trang nghiêm, tuổi trẻ tỉnh Sơn La thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sơn La trang trọng tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và những người Việt Nam yêu nước đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Dự chương trình có lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, HĐND tỉnh; các tổ chức đoàn thể, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ và hơn 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tri ân, bày tỏ lòng tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Anh Lò Mạnh Cường khẳng định, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh; nguyện trung thành, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân đã lựa chọn.

Tuổi trẻ Sơn La đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức; ra sức thi đua "Rèn đức, luyện tài", xây dựng lớp thanh niên có "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu cùng 200 đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Tuổi trẻ Sơn La dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tuổi trẻ Lào Cai tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tối 26/7, Tỉnh Đoàn Lào Cai đồng loạt tổ chức Lễ dâng hương và "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên từng phần mộ, tạo nên không gian thiêng liêng, ấm áp, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Lào Cai bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện bản lĩnh trí tuệ; quyết tâm bảo vệ vững chắc biên cương thiêng liêng và dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng các đơn vị dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ của chi nhánh Viettel Lào Cai chia sẻ, đứng trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, tôi vô cùng xúc động, biết ơn những hi sinh xương máu của Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho Tổ quốc để hôm nay chúng ta đứng tại đây có cuộc sống ấm no. Tôi và thế hệ trẻ nói chung sẽ phấn đấu học tập rèn luyện, hoàn thành tốt các công việc được giao và phấn đấu nỗ lực hết mình, xứng đáng với sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ thắp nến tri ân là hoạt động được tuổi trẻ Lào Cai duy trì hằng năm vào dịp 27/7, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng hưởng ứng chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ – 2026” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát động. Chương trình nhằm huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN, đính chính thông tin trên bia mộ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Tri ân liệt sĩ – 2026” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát động.

Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân được tổ chức đồng loạt tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.