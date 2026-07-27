Tuổi trẻ Đà Nẵng, Gia Lai thắp nến tri ân tại các địa chỉ đỏ

TPO - Hàng ngàn ngọn nến tri ân đồng loạt được thắp sáng tại 156 địa chỉ đỏ cùng chuỗi hoạt động Ngày Chiến sĩ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn" thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Đà Nẵng đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu, thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân
Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Cùng thời điểm, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn của tuổi trẻ Gia Lai cũng chung tay thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang tưởng nhớ về những người con ưu tú của dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết: Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.
Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án “câu chuyện thời hoa lửa”, sưu tầm, ghi nhận, đăng tải trên 30.000 câu chuyện, video về ký ức của những nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, phối hợp phục dựng màu, trao tặng thân nhân những di ảnh của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, “Bữa cơm tri ân”; thăm hỏi, động viên, chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng căn cứ cách mạng.
Bên cạnh đó, phối hợp cùng các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể trong tuyên truyền và hỗ trợ triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” cao điểm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 suất quà cho các cô, chú Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong; trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Những khúc tráng ca vang lên giữa không gian linh thiêng, khắc sâu lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ.
Trao tặng di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Trương Định
Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng.
Tuổi trẻ Gia Lai đồng loạt thắp nến, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Trương Định