Tuổi trẻ Đà Nẵng, Gia Lai thắp nến tri ân tại các địa chỉ đỏ

TPO - Hàng ngàn ngọn nến tri ân đồng loạt được thắp sáng tại 156 địa chỉ đỏ cùng chuỗi hoạt động Ngày Chiến sĩ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn" thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Đà Nẵng đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu, thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tối 26/7, Thành Đoàn Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân năm 2026 tại các nghĩa trang liệt sĩ﻿, nghĩa trủng và khu tưởng niệm trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: Giang Thanh

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cùng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương - bệnh binh và hàng trăm đoàn viên thanh niên mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, dâng hoa, dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Đà Nẵng, những ngọn nến được thắp sáng, những bông cúc trắng được dâng lên các phần mộ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc﻿ của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 60 suất quà tri ân đến các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh chương trình cấp thành phố, Lễ thắp nến tri ân﻿ năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 155 nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trủng và khu tưởng niệm trên địa bàn.

Hàng chục nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân﻿ tại các phần mộ liệt sĩ, tạo nên không gian thiêng liêng, ấm áp nghĩa tình tại các địa chỉ đỏ.

Theo anh Mai Hồng Anh – Bí thư Đoàn phường Thanh Khê, mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn thắp sáng lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến﻿ trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

"Đó cũng là lời hứa của thế hệ trẻ: nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới", anh Hồng Anh nói.

Cùng ngày, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai Ngày Chiến sĩ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn" với nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng﻿, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm; tổ chức chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ", đồng loạt thay mới 27.073 bông hoa tại 30 nghĩa trang liệt sĩ...

Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thông qua chuỗi hoạt động tri ân được triển khai từ thành phố đến cơ sở, Thành Đoàn mong muốn góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí cống hiến trong thế hệ trẻ.

“Những việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi đắp khát vọng cống hiến để mỗi đoàn viên, thanh niên﻿ hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc bằng những hành động cụ thể, thiết thực”, anh Hùng nói.

Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân

Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Cùng thời điểm, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn của tuổi trẻ Gia Lai cũng chung tay thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang tưởng nhớ về những người con ưu tú của dân tộc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn - nơi yên nghỉ của 681 người con ưu tú đã hiến dâng cả tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết: Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án “câu chuyện thời hoa lửa”, sưu tầm, ghi nhận, đăng tải trên 30.000 câu chuyện, video về ký ức của những nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp phục dựng màu, trao tặng thân nhân những di ảnh của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, “Bữa cơm tri ân”; thăm hỏi, động viên, chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng căn cứ cách mạng.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể trong tuyên truyền và hỗ trợ triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” cao điểm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 suất quà cho các cô, chú Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong; trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia buổi lễ.

Những khúc tráng ca vang lên giữa không gian linh thiêng, khắc sâu lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai trao tặng quà cho các cô, chú Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong. Ảnh: Trương Định

Trao tặng di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Trương Định

Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân. Ảnh: Trương Định

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng.