Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Tô Anh Dũng.

Nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định, bản thân sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức chỉ đạo, điều hành, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng sinh năm 1978; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học. Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.