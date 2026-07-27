Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng nay (27/7), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 5.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng hứa sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “6 rõ, 7 dám”.

Trước mắt, ông sẽ cùng UBND tỉnh thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt tăng trưởng “2 con số”; tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án tồn đọng, kéo dài; cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; phát huy vai trò động lực của Khu Kinh tế Nghi Sơn; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Tô Anh Dũng.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Tô Anh Dũng.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng sinh năm 1978; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học. Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.