Tuổi trẻ Hải Phòng phục dựng, trao tặng hơn 300 di ảnh liệt sĩ cho người thân

TPO - Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tuổi trẻ Hải Phòng đã tổ chức 130 bữa cơm tri ân, trao tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức hơn 100 chương trình khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, trao tặng hơn 300 di ảnh liệt sĩ cho thân nhân, góp phần lưu giữ hình ảnh, ký ức thiêng liêng về các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thành Đoàn Hải Phòng vừa tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Chị Nguyễn Thị Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng nhấn mạnh, trải qua hàng nghìn năm văn hiến, dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.



Trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời.

Tuổi trẻ Hải Phòng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Ngày nay, khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, nhân dân được hưởng nền độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Được sống trong hòa bình, ổn định và phát triển từng ngày, tuổi trẻ Hải Phòng tự hào và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh cùng hàng triệu đồng bào… đã hy sinh xương máu của mình để giải phóng dân tộc, giữ gìn độc lập, tự do.

Tại nghĩa trang liệt sĩ phường Gia Viên, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp thành phố kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Theo chị Nguyễn Thị Thủy, trong đợt cao điểm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, các cấp bộ Đoàn, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 130 bữa cơm tri ân; thăm hỏi, trao tặng 4.209 suất quà tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với tổng nguồn lực huy động 2,2 tỉ đồng.

Tuổi trẻ Hải Phòng cũng tổ chức hơn 100 chương trình khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 10.200 người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách. Hơn 9.800 đội hình thanh niên tình nguyện ra quân tu sửa, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại các nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ. Hơn 300 di ảnh liệt sĩ được phục dựng, góp phần lưu giữ những hình ảnh, ký ức thiêng liêng về các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tuổi trẻ Hải Phòng đã phục dựng hơn 300 di ảnh và trao tặng cho thân nhân các anh hùng, liệt sĩ.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, lực lượng thực hiện công tác rà soát, tìm kiếm, quy tập và từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Những việc làm đó không chỉ thể hiện trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là tình cảm sâu nặng với đồng đội, với thân nhân các gia đình liệt sĩ và với lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng nhấn mạnh, tuổi trẻ thành phố nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc, xung kích, tiên phong, không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, lao động sản xuất, đi đầu trong các phong trào cách mạng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.