Tuổi trẻ Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi thắp nến tri ân tại các địa chỉ đỏ

TPO - Hàng ngàn ngọn nến tri ân đồng loạt được thắp sáng tại 156 địa chỉ đỏ cùng chuỗi hoạt động Ngày Chiến sĩ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn" thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Đà Nẵng đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu, thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tối 26/7, Thành Đoàn Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân năm 2026 tại các nghĩa trang liệt sĩ﻿, nghĩa trủng và khu tưởng niệm trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: Giang Thanh

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cùng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương - bệnh binh và hàng trăm đoàn viên thanh niên mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, dâng hoa, dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Đà Nẵng, những ngọn nến được thắp sáng, những bông cúc trắng được dâng lên các phần mộ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc﻿ của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 60 suất quà tri ân đến các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh chương trình cấp thành phố, Lễ thắp nến tri ân﻿ năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 155 nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trủng và khu tưởng niệm trên địa bàn.

Hàng chục nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân﻿ tại các phần mộ liệt sĩ, tạo nên không gian thiêng liêng, ấm áp nghĩa tình tại các địa chỉ đỏ.

Theo anh Mai Hồng Anh – Bí thư Đoàn phường Thanh Khê, mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn thắp sáng lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến﻿ trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

"Đó cũng là lời hứa của thế hệ trẻ: nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới", anh Hồng Anh nói.

Cùng ngày, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai Ngày Chiến sĩ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn" với nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng﻿, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm; tổ chức chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ", đồng loạt thay mới 27.073 bông hoa tại 30 nghĩa trang liệt sĩ...

Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thông qua chuỗi hoạt động tri ân được triển khai từ thành phố đến cơ sở, Thành Đoàn mong muốn góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí cống hiến trong thế hệ trẻ.

“Những việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi đắp khát vọng cống hiến để mỗi đoàn viên, thanh niên﻿ hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc bằng những hành động cụ thể, thiết thực”, anh Hùng nói.

Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân

Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Cùng thời điểm, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn của tuổi trẻ Gia Lai cũng chung tay thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang tưởng nhớ về những người con ưu tú của dân tộc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn - nơi yên nghỉ của 681 người con ưu tú đã hiến dâng cả tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết: Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án “câu chuyện thời hoa lửa”, sưu tầm, ghi nhận, đăng tải trên 30.000 câu chuyện, video về ký ức của những nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp phục dựng màu, trao tặng thân nhân những di ảnh của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, “Bữa cơm tri ân”; thăm hỏi, động viên, chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng căn cứ cách mạng.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể trong tuyên truyền và hỗ trợ triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” cao điểm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 suất quà cho các cô, chú Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong; trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia buổi lễ.

Những khúc tráng ca vang lên giữa không gian linh thiêng, khắc sâu lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai trao tặng quà cho các cô, chú Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong. Ảnh: Trương Định

Trao tặng di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Trương Định

Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân. Ảnh: Trương Định

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng.

Tuổi trẻ Gia Lai đồng loạt thắp nến, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Trương Định

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum và Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Sư đoàn 10, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tham dự chương trình có ông U Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu dâng hoa tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 10.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Tượng đài Tổ quốc ghi công, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, báo công dâng Bác và thực hiện nghi thức thắp nến trên từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum. Đoàn cũng dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Sư đoàn 10, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mạnh báo công trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Các đại biểu thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm ghi nhận những hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tích cực cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ban tổ chức trao 90 suất quà đến gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; trao học bổng "Thắp sáng ước mơ" cho học sinh, sinh viên là con em gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam; tặng quà cho Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đang thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.

Chương trình cũng tiếp nhận nguồn lực an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm lo thiếu nhi và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hành trình về địa chỉ đỏ.

Trước đó, đoàn công tác đã tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử cao điểm Chư Tan Kra; khánh thành công trình sửa chữa Nhà nhân ái trao tặng gia đình bà Y Dih - người có công với cách mạng tại xã Ya Ly; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Đăk Cấm cùng nhiều hoạt động tri ân, chăm lo gia đình chính sách.