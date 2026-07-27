Tuổi trẻ Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi thắp nến tri ân tại các địa chỉ đỏ

TPO - Hàng ngàn ngọn nến tri ân đồng loạt được thắp sáng tại 156 địa chỉ đỏ cùng chuỗi hoạt động Ngày Chiến sĩ tình nguyện "Uống nước nhớ nguồn" thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Đà Nẵng đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu, thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân
Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Cùng thời điểm, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn của tuổi trẻ Gia Lai cũng chung tay thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang tưởng nhớ về những người con ưu tú của dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết: Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.
Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án “câu chuyện thời hoa lửa”, sưu tầm, ghi nhận, đăng tải trên 30.000 câu chuyện, video về ký ức của những nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, phối hợp phục dựng màu, trao tặng thân nhân những di ảnh của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, “Bữa cơm tri ân”; thăm hỏi, động viên, chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng căn cứ cách mạng.
Bên cạnh đó, phối hợp cùng các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể trong tuyên truyền và hỗ trợ triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” cao điểm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 suất quà cho các cô, chú Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong; trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Những khúc tráng ca vang lên giữa không gian linh thiêng, khắc sâu lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ.
Trao tặng di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Trương Định
Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng.
Tuổi trẻ Gia Lai đồng loạt thắp nến, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Trương Định
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Ngãi
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum và Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Sư đoàn 10, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự chương trình có ông U Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Tượng đài Tổ quốc ghi công, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, báo công dâng Bác và thực hiện nghi thức thắp nến trên từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum. Đoàn cũng dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Sư đoàn 10, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mạnh báo công trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm ghi nhận những hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tích cực cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, Ban tổ chức trao 90 suất quà đến gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; trao học bổng "Thắp sáng ước mơ" cho học sinh, sinh viên là con em gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam; tặng quà cho Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đang thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.
Chương trình cũng tiếp nhận nguồn lực an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm lo thiếu nhi và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trước đó, đoàn công tác đã tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử cao điểm Chư Tan Kra; khánh thành công trình sửa chữa Nhà nhân ái trao tặng gia đình bà Y Dih - người có công với cách mạng tại xã Ya Ly; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Đăk Cấm cùng nhiều hoạt động tri ân, chăm lo gia đình chính sách.