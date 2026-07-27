Lạng Sơn khai trương Trạm dịch vụ công số phục vụ người dân

Ngày 27/7, UBND tỉnh Lạng Sơn đã khai trương “Trạm dịch vụ công số” có ứng dụng AI vào phục vụ người dân, doanh nghiệp tại 10 phường trung tâm tỉnh. Tham dự lễ khai trương có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn.

Tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã tập trung hoàn thiện Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh cùng 65 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường, đồng thời đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu điện tử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, việc đưa “Trạm dịch vụ công số” vào vận hành là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ và chương trình cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số.

Sau lễ khai trương, mô hình “Trạm dịch vụ công số” sẽ được triển khai thí điểm tại 10 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bao gồm các phường: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Na Sầm, Thất Khê và Bắc Sơn. Đây là những địa bàn đại diện cho cả khu vực đô thị và nông thôn của tỉnh, tạo cơ sở đánh giá hiệu quả trước khi xem xét nhân rộng trên toàn địa bàn.

Điểm nổi bật của mô hình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nhận dạng thông minh và xác thực điện tử để hỗ trợ người dân số hóa giấy tờ, xác thực thông tin, tạo lập hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và cấp bản sao số tài liệu điện tử. Nhờ đó, nhiều thao tác thủ công được cắt giảm, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, người dân giảm chi phí đi lại, không phải nhiều lần xuất trình lại các loại giấy tờ đã có, đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ tại Bộ phận một cửa.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cùng quan khách thăm quan, trải nghiệm dịch vụ.

Được biết, kinh phí triển khai thí điểm mô hình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa do Agribank tài trợ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Tô Huy Vũ cho biết: Trạm dịch vụ công số là mô hình tích hợp ba nhóm dịch vụ "Hành chính - Pháp lý - Tài chính" tại cùng một điểm phục vụ.

Nhờ chuẩn hóa quy trình và ứng dụng công nghệ, nhiều thủ tục được rút ngắn từ khoảng 10-15 phút xuống còn 3-5 phút. Ngoài các thủ tục hành chính, người dân có thể sử dụng các dịch vụ tài chính, thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện, an toàn.