Thức trắng đón liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trở về

TPO - Sau gần 60 năm mòn mỏi đi tìm người thân, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) vỡ òa trong ngày cơ quan chức năng xác nhận bộ hài cốt tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) chính là người anh đã hy sinh.

Sáng 27/7, căn nhà nhỏ của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) đông kín người thân, bà con lối xóm. Ai cũng muốn đến để chia sẻ niềm vui khi kết quả giám định ADN chính thức xác nhận bộ hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) chính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Ngôi nhà của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở xã Vàm Cỏ đón đông đảo người thân, hàng xóm đến chia sẻ niềm vui ngày đoàn tụ. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (sinh năm 1971, em trai liệt sĩ Quên), cho biết, tối 26/7, nhiều thành viên trong gia đình đã lên TPHCM tham dự chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại chương trình, gia đình được trao lại những kỷ vật đã theo liệt sĩ suốt những năm tháng chiến đấu, gồm một cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví và chai dầu gió. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cũng cấp lại giấy báo tử mang đúng tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên, thay cho giấy báo tử trước đây ghi nhầm thành Huỳnh Văn Quyên.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xúc động kể về đêm cả gia đình thức trắng sau khi nhận kết quả giám định ADN.

"Khi nhận lại những kỷ vật của anh Hai và biết kết quả giám định ADN khẳng định bộ hài cốt được tìm thấy chính là anh, chị em chúng tôi vừa mừng vừa khóc. Đêm qua cả nhà gần như thức trắng. Sau gần 60 năm, cuối cùng gia đình cũng tìm được anh Hai", ông Nhỏ xúc động nói.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận lại di vật. (Ảnh: Ngô Tùng)

Ngay trong sáng 27/7, ông Nhỏ đến UBND xã Vàm Cỏ để hoàn tất thủ tục xác nhận lại họ tên chính xác của liệt sĩ, phục vụ các bước tiếp theo theo quy định.

Không có mặt tại chương trình tối 26/7 vì bận việc gia đình, bà Huỳnh Thị Lệ, em gái liệt sĩ Quên - chỉ có thể theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Hình ảnh người thân nhận lại những di vật của anh trai khiến bà không cầm được nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Lệ bên hình ảnh phỏng dựng bà và chồng là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đứng cạnh nhau.

Đến khi trời vừa hửng sáng, bà đã vội sang nhà người em trai để tận mắt nhìn lại những kỷ vật của người anh đã hy sinh.

"Khi biết kết quả ADN đã được xác nhận, chị em chúng tôi chỉ mong sớm được đón anh Hai về thăm quê nhà trước khi đưa anh về an nghỉ cùng đồng đội. Ngày trước, mỗi lần nhắc đến anh Hai là má lại khóc. Má luôn đau đáu không biết con mình nằm ở đâu. Nỗi trăn trở ấy theo má đến tận cuối đời. Giờ anh Hai đã được tìm thấy, gia đình tôi rất xúc động. Sau gần 60 năm, cuối cùng chúng tôi cũng có nơi để thắp nén nhang cho anh", bà Lệ xúc động chia sẻ.