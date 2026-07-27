Thức trắng đón liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trở về

Sáng 27/7, căn nhà nhỏ của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) đông kín người thân, bà con lối xóm. Ai cũng muốn đến để chia sẻ niềm vui khi kết quả giám định ADN chính thức xác nhận bộ hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) chính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ (sinh năm 1971, em trai liệt sĩ Quên), cho biết, tối 26/7, nhiều thành viên trong gia đình đã lên TPHCM tham dự chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng.
Tại chương trình, gia đình được trao lại những kỷ vật đã theo liệt sĩ suốt những năm tháng chiến đấu, gồm một cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví và chai dầu gió. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cũng cấp lại giấy báo tử mang đúng tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên, thay cho giấy báo tử trước đây ghi nhầm thành Huỳnh Văn Quyên.
"Khi nhận lại những kỷ vật của anh Hai và biết kết quả giám định ADN khẳng định bộ hài cốt được tìm thấy chính là anh, chị em chúng tôi vừa mừng vừa khóc. Đêm qua cả nhà gần như thức trắng. Sau gần 60 năm, cuối cùng gia đình cũng tìm được anh Hai", ông Nhỏ xúc động nói.
Ngay trong sáng 27/7, ông Nhỏ đến UBND xã Vàm Cỏ để hoàn tất thủ tục xác nhận lại họ tên chính xác của liệt sĩ, phục vụ các bước tiếp theo theo quy định.
Không có mặt tại chương trình tối 26/7 vì bận việc gia đình, bà Huỳnh Thị Lệ, em gái liệt sĩ Quên - chỉ có thể theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Hình ảnh người thân nhận lại những di vật của anh trai khiến bà không cầm được nước mắt.
Đến khi trời vừa hửng sáng, bà đã vội sang nhà người em trai để tận mắt nhìn lại những kỷ vật của người anh đã hy sinh.
"Khi biết kết quả ADN đã được xác nhận, chị em chúng tôi chỉ mong sớm được đón anh Hai về thăm quê nhà trước khi đưa anh về an nghỉ cùng đồng đội. Ngày trước, mỗi lần nhắc đến anh Hai là má lại khóc. Má luôn đau đáu không biết con mình nằm ở đâu. Nỗi trăn trở ấy theo má đến tận cuối đời. Giờ anh Hai đã được tìm thấy, gia đình tôi rất xúc động. Sau gần 60 năm, cuối cùng chúng tôi cũng có nơi để thắp nén nhang cho anh", bà Lệ xúc động chia sẻ.
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là một trong những trường hợp đầu tiên được phát hiện trong đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng do Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai từ ngày 6/7.
Ngay khi thông tin về bộ hài cốt và các di vật được công bố, gia đình ở xã Vàm Cỏ (Tây Ninh) nhận ra nhiều chi tiết trùng khớp với người thân đã hy sinh và liên hệ cơ quan chức năng. Quá trình đối chiếu hồ sơ cho thấy nhiều thông tin phù hợp, song việc xác minh phải được thực hiện thận trọng do Bằng Tổ quốc ghi công ghi tên Huỳnh Văn Quên, còn giấy báo tử lại ghi Huỳnh Văn Quyên.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đơn vị đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh rà soát hồ sơ, giám định ADN và hoàn thiện cơ sở pháp lý trước khi xác nhận bộ hài cốt tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng chính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.