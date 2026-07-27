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Thế giới

Các mục tiêu hạt nhân tiềm năng của Mỹ không chỉ giới hạn ở núi Pickaxe

Quỳnh Như

TPO - Nếu Tổng thống Donald Trump quyết định mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Mỹ có thể không chỉ nhắm tới khu phức hợp ngầm dưới núi Pickaxe mà còn xem xét tấn công nhiều cơ sở hạt nhân khác, theo Wall Street Journal (WSJ).

WSJ dẫn lời các cựu quan chức Mỹ và chuyên gia hạt nhân cho hay, nếu Tổng thống Donald Trump mở rộng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, Washington có thể nhắm mục tiêu vào một số cơ sở hạt nhân còn lại nằm ngoài khu vực núi Pickaxe.

Theo WSJ, các cuộc không kích của Israel cùng chiến dịch "Midnight Hammer" do Mỹ tiến hành trước đó đã gây thiệt hại đáng kể cho chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn được cho là còn khả năng hỗ trợ Tehran khôi phục hoạt động làm giàu uranium và phát triển năng lực hạt nhân.

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Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natan.

Ông David Albright, Chủ tịch Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) và cựu thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc, nhận định, phần lớn các cơ sở quan trọng phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân đã bị tấn công. Tuy nhiên, ông cho rằng Israel có thể đã phát hiện thêm những địa điểm mới thông qua hoạt động tình báo, hoặc có lý do để tiếp tục nhắm vào các cơ sở cũ nếu chúng đang được khôi phục.

"Phần lớn các địa điểm cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân đã bị tấn công. Nhưng Israel có thể biết được các địa điểm mới thông qua hoạt động tình báo, và có thể có lý do để tấn công các địa điểm cũ đang được xây dựng lại", ông nói.

Núi Pickaxe được xem là mục tiêu hàng đầu

Theo ấn phẩm, khu phức hợp ngầm dưới núi Pickaxe - hay còn gọi là núi Kolang tại Iran - vẫn được xem là mục tiêu hàng đầu. Tình báo Israel tin rằng Iran đã di dời máy ly tâm làm giàu uranium tới hệ thống đường hầm sâu bên trong ngọn núi này sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm ngoái.

Do nằm sâu hàng trăm mét dưới lớp đá granit, cơ sở này được đánh giá rất khó bị phá hủy hoàn toàn, kể cả bằng bom xuyên hầm của Mỹ. Các chuyên gia cho rằng nếu tấn công, Washington nhiều khả năng sẽ tập trung vào các cửa hầm và tuyến tiếp cận nhằm cô lập hoặc vô hiệu hóa cơ sở.

Behnam Ben Taleblu, chuyên gia của Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD), nhận định thành công lớn nhất của Mỹ trong chiến dịch chống phổ biến vũ khí hạt nhân là làm gián đoạn hoạt động làm giàu uranium tại các cơ sở đã được công bố và vô hiệu hóa các kho uranium đã được làm giàu. Tuy nhiên, ông cho rằng vai trò của núi Pickaxe sẽ ngày càng quan trọng nếu Iran tìm cách tái thiết chương trình hạt nhân.

Nhiều cơ sở khác có thể nằm trong danh sách mục tiêu

Ngoài Pickaxe, WSJ cho biết Mỹ có thể cân nhắc tấn công cơ sở Taleghan 2 nằm trong khu phức hợp quân sự Parchin. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực này đang được Iran xây dựng lại, dù giới chuyên gia vẫn chưa thống nhất về mức độ thiệt hại sau các cuộc không kích trước đó của Israel.

Bên cạnh đó, các cơ sở hỗ trợ tại Fordow, bao gồm các tòa nhà trên mặt đất chứa máy ly tâm và thiết bị sản xuất đồng vị, cũng được xem là những mục tiêu tiềm năng.

Tại Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan, hình ảnh vệ tinh được WSJ dẫn lại cho thấy phương tiện vẫn hoạt động tại một số khu vực dù nơi này từng hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa của Mỹ.

Ấn phẩm cũng cho biết thêm rằng, các tòa nhà còn lại tại nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran cũng có thể trở thành mục tiêu nếu Washington mở rộng chiến dịch không kích.

Ngoài ra, các công trình còn lại tại cơ sở làm giàu uranium Natanz cũng có thể trở thành mục tiêu nếu Washington quyết định mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Quỳnh Như
WSJ
#Iran #hạt nhân #Mỹ #núi Pickaxe #tấn công #cơ sở hạt nhân #chiến tranh #xung đột #leo thang

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