Nhiều hoạt động tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, Quân khu 9, tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau, tỉnh Vĩnh Long đã có những hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương Tượng đài Chiến thắng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quân khu 9.

Tại Cần Thơ, Quân khu 9 tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương Tượng đài Chiến thắng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ dành phút mặc niệm tỏ lòng thành kính các Anh hùng liệt sĩ - những người con thân yêu của Tổ quốc đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa và “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại An Giang, sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và Lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây là lần đầu tiên An Giang tổ chức Lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công.

Dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công và đông đảo nhân dân.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ Anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Việc tổ chức Lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công sẽ trở thành nghi lễ truyền thống vào mỗi dịp 27/7, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương dự lễ dâng hoa, dâng hương và Lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quân khu 9 và tỉnh An Giang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chỉnh hoa, dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

An Giang tổ chức Lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công sẽ trở thành nghi lễ truyền thống vào mỗi dịp 27/7, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến.

Tại Cà Mau, sáng cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định, nghĩa trang và đền thờ là công trình văn hóa lịch sử mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc; nơi yên nghỉ ngàn đời của các Anh hùng liệt sĩ - những người đã anh dũng chiến đấu, cống hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, qua thời gian, công trình đã xuống cấp, nên việc trùng tu, nâng cấp là yêu cầu cấp thiết.

“Khi công trình hoàn thành sẽ đảm bảo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, bền vững. Đáp ứng nhu cầu thăm viếng của nhân dân, đồng thời là 'địa chỉ đỏ' để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”, ông Thăng nói.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và tuổi trẻ Cà Mau thắp hương tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau khởi công Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau và trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai

Trước đó, Tại Vĩnh Long, tối 26/7, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Long đã thắp nến, dâng hương tại hơn 8.200 phần mộ liệt sĩ tại 3 điểm nghĩa trang của tỉnh. Qua đó, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng. Thế hệ trẻ tỉnh Vĩnh Long nguyện tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; biến lòng biết ơn thành những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã trao 60 phần quà tri ân đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.