Cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường' - Hành trình 500 ngày đêm trả lại tên cho các liệt sĩ

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được thực hiện với điểm nhấn xuyên suốt là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua những câu chuyện có thật, chương trình lan tỏa khát vọng trả lại tên cho các liệt sĩ, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình sau nhiều thập kỷ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình đặc biệt mang tên Sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM.

Dự cầu truyền hình tại Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Tại TP.HCM có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà... Dự điểm cầu Tuyên Quang có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ông Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương... Dự chương trình tại điểm cầu tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao...

Chương trình là hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lấy cảm hứng từ câu thơ “Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” trong bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao, Sao sáng dẫn đường gửi gắm hình ảnh mỗi anh hùng liệt sĩ như một vì sao bất diệt, soi sáng hành trình gìn giữ ký ức, hun đúc lòng biết ơn và tiếp thêm động lực cho những người đang nỗ lực đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường được thực hiện tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM.

Điểm nhấn xuyên suốt của cầu truyền hình là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, hơn một triệu hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập và an táng tại các nghĩa trang trên cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính.

Trong bối cảnh thời gian ngày càng xóa nhòa dấu tích chiến trường và nhân chứng lịch sử dần vắng bóng, chiến dịch được triển khai như một mệnh lệnh từ trái tim, với quyết tâm đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về và trả lại tên cho những người đã hy sinh.

Chương trình được kết nối từ bốn điểm cầu mang ý nghĩa biểu tượng: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Mỗi địa điểm đều gắn với những dấu mốc lịch sử, những ký ức chiến tranh và hành trình tri ân vẫn đang tiếp diễn.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt trong thời gian vừa qua. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Điểm cầu chính được đặt tại Công viên Lê Thị Riêng bởi nơi đây từng phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong khi đó, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính, còn Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy nằm ngay giữa chiến trường xưa, nơi các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn vẫn đang bền bỉ làm nhiệm vụ mỗi ngày. Tại Hà Nội, Tượng đài Bắc Sơn là biểu tượng của lòng biết ơn và quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Với ba chương Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh, cầu truyền hình sẽ tái hiện những câu chuyện có thật về hành trình đưa các liệt sĩ trở về. Đó là nỗi mong chờ của những người thân suốt nhiều thập kỷ, là sự dấn thân của các đội tìm kiếm, lực lượng rà phá bom mìn, là những nỗ lực của các nhà khoa học trong giám định ADN và những con người bền bỉ giải mã tư liệu, kỷ vật để nối lại những mảnh ghép lịch sử còn dang dở.

Các đầu cầu luyện tập chuẩn bị cho cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường.

Bên cạnh các phóng sự giàu cảm xúc là chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên thực địa. Những ca khúc như Giai điệu Tổ quốc, Màu hoa đỏ, Linh thiêng Việt Nam, Có một thời như thế, Bài ca không quên... sẽ tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng tới tương lai.

Không chỉ là chương trình nghệ thuật Sao sáng dẫn đường còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng của các thế hệ đi trước và viết tiếp hành trình tri ân bằng những hành động thiết thực hôm nay.