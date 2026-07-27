Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Khói lửa bao trùm khu dân cư có nhiều bãi phế liệu ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Khói lửa bùng lên từ một căn nhà trong hẻm đường Kênh 19-5, phường Tây Thạnh, TPHCM khiến người dân lo ngại cháy lan do khu vực xung quanh có nhiều bãi tập kết ve chai, phế liệu và nhà dân nằm liền kề.

Ngày 27/7, Công an phường Tây Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra trên đường Kênh 19-5.

Theo thông tin ban đầu, hơn 8h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn nhà trong hẻm đường Kênh 19-5. Khu vực xảy ra cháy có nhiều bãi tập kết ve chai, phế liệu và nhà dân nằm san sát nhau.

chay.jpg
Hình ảnh khói lửa bao trùm khu dân cư.

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán, sử dụng nhiều bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Khói đen từ đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực.

Do xung quanh có nhiều vật liệu dễ cháy, nhiều người dân lo ngại ngọn lửa lan sang các bãi ve chai và nhà kế bên nên khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, một phần căn nhà được dựng bằng khung sắt, mái và vách tôn bị cháy hư hỏng. Một số tài sản, đồ dùng sinh hoạt bên trong cũng bị lửa thiêu rụi.

Đến trưa cùng ngày, người trong gia đình tiến hành thu dọn hiện trường, đưa các vật dụng bị cháy hư hỏng ra ngoài và vận chuyển đi xử lý.

Theo chủ nhà, khu vực xảy ra cháy được sử dụng để chứa đồ đạc, vật dụng sinh hoạt của gia đình và làm nơi để xe. Phần phía trước căn nhà được dùng để kinh doanh quán ăn, quán nhậu và không bị ảnh hưởng từ vụ cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

Nguyễn Dũng
#Cháy lớn trong khu dân cư có nhiều bãi ve chai ở TPHCM #Khói lửa bao trùm khu dân cư có nhiều bãi ve chai ở TPHCM #cháy nhà #TPHCM #bãi ve chai #chữa cháy #đám cháy #Khói lửa lan rộng trong khu dân cư có nhiều bãi ve chai tại TPHCM #lực lượng chữa cháy nhanh chóng dập tắt đám cháy #không có thiệt hại về người

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe