Tuổi trẻ Quân đội thiết thực tri ân các Anh hùng liệt sĩ

TPO - Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực trên khắp tuyến biên giới.

Nghĩa tình nơi tuyến đầu biên giới

Theo Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng), trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực trên khắp tuyến biên giới.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện các chương trình "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ", "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương"; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng cho con em gia đình chính sách với tổng kinh phí quà tặng hơn 1,35 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Cà Mau và đơn vị kết nghĩa thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Nhiều hoạt động tri ân thiết thực đã được cán bộ, ĐVTN Bộ đội Biên phòng tổ chức tại nhiều địa phương.

Cùng với đó, ĐVTN quân hàm xanh đã tích cực tham gia sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công và các hộ còn khó khăn; huy động 407 đội hình tình nguyện chỉnh trang nghĩa trang, đền, đài, bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; thực hiện các công trình "Thắp sáng" nghĩa trang, trồng cây xanh, vệ sinh, chăm sóc hàng chục nghìn phần mộ liệt sĩ và phục dựng di ảnh liệt sĩ trao tặng thân nhân.

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng còn phối hợp hỗ trợ lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính 128 liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực.

Tiếp nối truyền thống bằng hành động thiết thực

Từ ngày 23 đến 27/7, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.

Các hoạt động được tổ chức sâu rộng, gắn với đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống và tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, diễn đàn thanh niên, tọa đàm, sinh hoạt đơn vị, các trang thông tin điện tử, fanpage và nền tảng số.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức sưu tầm, giới thiệu những câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ.

Các hoạt động tri ân thiết thực của cán bộ, ĐVTN, hội viên các đơn vị ở Vùng 3 Hải quân.

Trong dịp này, các đoàn công tác của Vùng 3 Hải quân đã đến thăm hỏi, tặng hơn 100 phần quà (tổng trị giá trên 150 triệu đồng) tới Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, đối tượng chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Các đơn vị cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; đồng thời huy động cán bộ, ĐVTN chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi công liệt sĩ, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Cầu nối giáo dục lịch sử sâu sắc

Hòa chung tinh thần tri ân các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, ĐVTN Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cũng đã tham gia tổ chức hoạt động ý nghĩa trong dịp 27/7 năm nay.

Theo Đại úy Trần Thanh Tùng - Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình, tuổi trẻ Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Thắp hương tri ân 2026” với chủ đề “Sáng mãi tình đất nước, cùng nguyện ước mai sau” tại Nghĩa trang Mai Dịch ở thành phố Hà Nội.

Cán bộ, ĐVTN Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cùng các đơn vị trao quà tri ân tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Loan, có con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng hy sinh tại biên giới phía Bắc năm 1983.

Dịp này, Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cùng các đơn vị đã trao tặng những phần quà nghĩa tình tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách.

“Chương trình Thắp hương tri ân là cầu nối giáo dục lịch sử sâu sắc, khơi dậy tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" và bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước hôm nay”, Đại úy Trần Thanh Tùng chia sẻ.