Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Xã Tiền Hải - Hưng Yên: Tiếp nhận và đưa vào sử dụng thiết bị cảnh báo giao thông

P.V

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải phối hợp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng công trình “Lắp đặt hộ lan tôn sóng, gương cầu lồi và thiết bị cảnh báo giao thông tại một số điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn xã Tiền Hải”.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 5/2026 và hoàn thành vào tháng 6/2026, được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải cùng các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hoàn thành thi công.

image001-1651.jpg
Các đơn vị nghiệm thu hạng mục cột đèn chiếu sáng trên tuyến đường Vũ Lăng (xã Tiền Hải).

Công trình gồm các hạng mục: lắp đặt hộ lan tôn sóng kèm mắt phản quang dẫn đường tại các điểm khuất tầm nhìn; lắp gương cầu lồi và thiết bị cảnh báo giao thông tại một số điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn; dựng cột đèn chiếu sáng cao 8m, lắp đèn LED 100W sử dụng năng lượng mặt trời tại các vị trí đường có khúc cua.

image002-4563.jpg
Thiết bị cảnh báo giao thông được tài trợ và lắp đặt trên tuyến đường Nguyễn Trung Khuyến (xã Tiền Hải).

Việc đưa vào sử dụng công trình và thiết bị cảnh báo giao thông không chỉ góp phần nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ mà còn hỗ trợ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản thông qua giảm số vụ tai nạn, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

P.V
#an toàn giao thông #Tiền Hải #thiết bị cảnh báo #gương cầu lồi #hộ lan #đường bộ

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe