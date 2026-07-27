Người đàn ông 72 tuổi chiến thắng ung thư trực tràng nhờ phẫu thuật robot tại Cần Thơ

Ít ai ngờ những dấu hiệu tưởng chỉ là bệnh trĩ lại mở đầu cho hành trình nhiều tháng chống chọi với ung thư trực tràng của bệnh nhân 72 tuổi. Bước ngoặt đến khi người bệnh được phẫu thuật robot tại Vinmec Cần Thơ, không còn phải tiếp tục những chuyến đi dài lên TP.HCM.

Tưởng chỉ là bệnh trĩ, bất ngờ nhận kết quả ung thư

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, ông Phạm Văn Hạnh (72 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) xuất hiện tình trạng đau vùng hậu môn và đi cầu ra máu kéo dài. Ban đầu, ông nghĩ mình chỉ bị trĩ hoặc rối loạn tiêu hóa nên cố gắng chịu đựng. Chỉ đến khi tình trạng ngày càng nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, ông mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả nội soi ghi nhận một khối u ở đoạn 1/3 giữa trực tràng, cách rìa hậu môn khoảng 7 cm. Mẫu sinh thiết sau đó xác định ông Hạnh mắc ung thư trực tràng - một trong những bệnh lý ung thư đường tiêu hóa phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn đầu, bệnh thường diễn tiến âm thầm với những biểu hiện rất dễ bị bỏ qua như đi cầu ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, đau âm ỉ vùng hậu môn hoặc cảm giác đi ngoài không hết. Vì vậy, nhiều người chỉ đến bệnh viện khi khối u đã tiến triển, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Sau quá trình hóa xạ trị, bệnh nhân được chuyển về Vinmec Cần Thơ để phẫu thuật cắt trước thấp trực tràng bằng phương pháp nội soi với sự hỗ trợ của robot Toumai MT-1000.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xây dựng phác đồ cá thể hóa. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Vinmec Central Park để thực hiện hóa xạ trị tiền phẫu. Mục tiêu của giai đoạn này là thu nhỏ khối u, giảm mức độ xâm lấn, tạo điều kiện thuận lợi cho phẫu thuật triệt căn cũng như giảm nguy cơ tái phát sau điều trị.

Sau khi hoàn tất hóa xạ trị và được hội chẩn lại, bệnh nhân Hạnh đủ điều kiện bước vào giai đoạn phẫu thuật triệt căn. Với ông và gia đình, đây là thời khắc đặt nhiều hy vọng nhất sau nhiều tháng kiên trì chống chọi với ung thư.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Vinmec Cần Thơ để thực hiện phẫu thuật nội soi cắt trước thấp trực tràng với sự hỗ trợ của robot Toumai MT-1000.

Ca mổ đánh dấu cột mốc Vinmec Cần Thơ chính thức triển khai kỹ thuật phẫu thuật robot Toumai, giúp người bệnh miền Tây tiếp cận điều trị hiện đại mà không cần tiếp tục di chuyển lên TP.HCM.

Xuất viện sau 7 ngày phẫu thuật robot điều trị ung thư

Bệnh nhân bước vào ca mổ quyết định: Phẫu thuật nội soi cắt trước thấp trực tràng với sự hỗ trợ của hệ thống robot Toumai MT-1000. Ca mổ được thực hiện dưới sự dẫn dắt chuyên môn của PGS.TS.BS Lê Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, đồng thời là chuyên gia Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec - phối hợp cùng ê-kíp phẫu thuật Vinmec Cần Thơ do PGS.TS.BS Phạm Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Ngoại phụ trách.

“Đây là một ca mổ có độ khó cao vì bác sĩ phải thao tác trong vùng chậu rất hẹp, nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng của người bệnh sau mổ. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là loại bỏ hoàn toàn khối u, mà còn bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng xung quanh để giảm nguy cơ biến chứng và giúp người bệnh duy trì chất lượng sống sau điều trị”, PGS.TS.BS Phạm Văn Năng chia sẻ.

Robot Toumai hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ hơn và thao tác chính xác hơn trong suốt ca phẫu thuật, đặc biệt ở những vị trí khó tiếp cận.

Với sự hỗ trợ của robot Toumai, trong suốt ca mổ, bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật qua hình ảnh được phóng đại nhiều lần với độ nét cao. Mỗi thao tác của bác sĩ đều được truyền tới các cánh tay robot, giúp thực hiện những động tác nhỏ và chính xác ở những vị trí rất sâu và khó tiếp cận. Robot không tự phẫu thuật hay thay thế bác sĩ, mà giống như một “cánh tay nối dài”, giúp bác sĩ thao tác ổn định và chính xác hơn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân Hạnh hồi phục tốt, vết mổ khô, chức năng tiêu hóa dần ổn định và được xuất viện sau 7 ngày. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được thực hiện mô bệnh học và hóa mô miễn dịch nhằm cá thể hóa kế hoạch điều trị tiếp theo, góp phần giảm nguy cơ tái phát và di căn.

Sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, khép lại một chặng điều trị quan trọng trong hành trình chiến đấu với ung thư trực tràng.

Đối với Vinmec Cần Thơ, ý nghĩa của ca phẫu thuật không chỉ nằm ở việc ứng dụng thành công một nền tảng robot thế hệ mới. Quan trọng hơn, đây là bước tiến trong hành trình đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Thay vì phải vượt hàng trăm cây số lên các bệnh viện tuyến trên, ngày càng nhiều người bệnh có thể được tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại ngay tại địa phương, dưới sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ Vinmec Cần Thơ cùng các chuyên gia đầu ngành trên toàn hệ thống.

Đây cũng là mô hình mà Vinmec đang từng bước xây dựng: Kết nối công nghệ, chuyên môn và dữ liệu để người bệnh, dù ở bất kỳ đâu, đều có cơ hội tiếp cận chất lượng điều trị đồng đều theo tiêu chuẩn cao.