Bệnh viện Thăng Long Lạc Việt và hành trình tri ân tháng 7: Đền ơn đáp nghĩa bằng hành động thực tế

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt triển khai chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí dành cho các cựu chiến binh, thương bệnh binh. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hành trình “Đền ơn đáp nghĩa” được bệnh viện tổ chức bằng sự trân trọng và trách nhiệm của những người làm y tế.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người có công

Vào tháng 7 hằng năm, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đều đặn tổ chức hành trình tri ân ý nghĩa này, chăm sóc những người từng hiến dâng cả thanh xuân cho sự bình yên của Tổ quốc.

Các cựu chiến binh được tiếp đón chu đáo và trải nghiệm dịch vụ y tế chất lượng cao.

Trong khuôn khổ chương trình, bệnh viện đã gói trọn tấm lòng bằng những hành động hỗ trợ thiết thực và toàn diện nhất. Từ việc tài trợ toàn bộ chi phí khám chữa bệnh chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí, cho đến việc chăm lo chu đáo chi phí đi lại, ăn uống cho các đoàn cựu chiến binh. Đặc biệt, đơn vị còn đóng góp xây dựng Quỹ Hội Cựu chiến binh nhằm tiếp thêm nguồn lực kinh tế cùng chính quyền địa phương chăm lo dài hạn cho đời sống của các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bác sĩ Bệnh viện Quốc Tế Thăng Long Lạc Việt tầm soát sức khỏe chuyên sâu cho các cựu chiến binh.

Điểm tựa y khoa chất lượng cao và sự thấu cảm

Tại bệnh viện, các cựu chiến binh được trải nghiệm quy trình tầm soát sức khỏe toàn diện với các danh mục chuyên sâu qua hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho từng cá nhân. Không gian chờ khám khang trang cùng quy trình lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng, tối ưu thời gian đã mang lại sự thoải mái tối đa cho người bệnh.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự ân cần và chuyên nghiệp của đội ngũ điều dưỡng, nhân viên y tế đã tạo nên một không gian thăm khám ấm áp, tin cậy. Những câu chuyện chia sẻ về thời chiến hay những khó khăn sức khỏe thường nhật của người bệnh đều được lắng nghe và sẻ chia một cách trân trọng nhất.

Khu vực chờ khám khang trang, tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh.

Cô Vũ Thị Chúc (Trú tại Hồng Hà, Hà Nội) xúc động tâm sự sau buổi thăm khám:"Nhân dịp bệnh viện tặng chương trình khám sức khỏe tri ân tới hội cựu chiến binh các phường xã mà tôi có dịp được đến và trải nghiệm thăm khám tại đây. Tôi đánh giá rất cao tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế: thăm khám kỹ càng, phục vụ chu đáo, máy móc hiện đại, phòng khám bệnh sạch đẹp. Sau khi được khám tôi bị mỡ máu cao, tiểu đường, huyết áp cao được bác sĩ tư vấn rất tận tình về chế độ ăn uống, tập luyện cũng như cách dùng thuốc nên tôi rất yên tâm. Cảm ơn bệnh viện Thăng Long Lạc Việt đã luôn dành sự ưu tiên quan tâm tới chúng tôi".

Danh mục khám, chụp chiếu kỹ thuật cao được thực hiện trên hệ thống máy móc hiện đại

Chú Nguyễn Đức Đào (Xã Quang Minh - TP. Hà Nội) cũng không giấu được sự xúc động chia sẻ: "Tôi và các đồng chí trong Hội cựu chiến binh đã được quý bệnh viện tiếp đón, khám chữa bệnh rất tận tình và chu đáo từ lúc bước xuống xe cho đến khi nhận thuốc. Tôi đánh giá rất cao chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện và tinh thần đóng góp vì sức khỏe những người đi trước, đền đáp nghĩa tình mà bệnh viện triển khai."

Sự gắn kết và niềm vui đong đầy của các bác cựu chiến binh khi tham gia chương trình khám sức khỏe tri ân “Tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn 2026”

Viết tiếp hành trình y đức từ truyền thống non sông

Tại Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt, công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công và các đối tượng chính sách không chỉ gói gọn trong một mùa lễ, mà đã trở thành giá trị cốt lõi được duy trì suốt nhiều năm qua. Mỗi viên thuốc trao đi, mỗi lời tư vấn ân cần đều thể hiện ý thức trách nhiệm của thế hệ đi sau đối với những đóng góp của thế hệ đi trước.

Hành trình nâng cao chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh sẽ tiếp tục được Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt duy trì và phát triển bền vững qua từng năm, góp phần mang lại cuộc sống khỏe mạnh, an vui cho các thế hệ đi trước.