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Người lính

Phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò tại khu vực rãnh mộ thứ hai trong Công viên Lê Thị Riêng. Quá trình tìm kiếm, trong ngày 27/7, các cán bộ, chiến sĩ đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ và một số di vật.

Chiều 27/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin, trong ngày, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện nhiệm vụ ở khu vực hố chôn thứ hai trong Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò theo thông tin từ các nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa. Quá trình tìm kiếm, trong ngày 27/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.

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Các hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong thời gian qua. (Ảnh: Ngô Tùng)

Tính đến nay (27/7), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện và tiến hành quy tập được tổng cộng 125 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 2 bộ tập thể đã được bóc tách và 3 bộ tập thể chưa bóc tách được).

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Đoàn đại biểu Công an TPHCM và Cựu cán bộ Đoàn Công an TPHCM đến dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc vào chiều 27/7. (Ảnh: Ngô Tùng)

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chiều 27/7, thừa ủy quyền Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức trao quà tặng và cám ơn các nhân chứng, chuyên gia đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong thời gian qua.

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Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, trao quà cám ơn các nhân chứng, chuyên gia vào chiều 27/7. (Ảnh: Ngô Tùng)
Ngô Tùng
#Công viên Lê Thị Riêng #nhân chứng #chăm lo #phát hiện hài cốt liệt sĩ #TPHCM #di vật

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