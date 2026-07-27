Thân nhân gửi gắm hy vọng qua từng mẫu ADN

TPO - Nhiều người đã có mặt tại điểm thu nhận mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với mong muốn góp phần tìm lại danh tính người thân đã hy sinh vì Tổ quốc sau nhiều năm chưa xác định được nơi an nghỉ.

Những ngày tháng 7 tri ân, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Ông Nguyễn Văn Thủy cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Văn Thủy (66 tuổi, trú ở phường Buôn Ma Thuột) có mặt từ rất sớm ở điểm lấy mẫu tại hội trường Công an tỉnh Đắk Lắk với hy vọng công nghệ ADN sẽ giúp gia đình tìm được người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1953). Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý hy sinh năm 1972 tại chiến trường Kiến Tường, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Ông Nguyễn Văn Thủy được thực hiện lấy mẫu sinh phẩm.

Theo ông Thuỷ, suốt nhiều năm qua, gia đình ông đã lặn lội đi nhiều nơi tìm kiếm, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Vì vậy, việc được thu nhận mẫu ADN lần này thắp lên hy vọng giúp gia đình sớm xác định được danh tính, để đưa người anh trở về với quê hương, người thân sau hơn 50 năm xa cách.

Cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn bà Vũ Thị Thạnh kê khai thông tin.

Ở tuổi 84, bà Vũ Thị Thạnh (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) mang theo nỗi trăn trở của gia đình về người em trai đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Người em ruột của bà sinh năm 1949, hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Tây Nam. Khi được thông báo tham gia lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bà được con cháu đưa đến điểm lấy mẫu từ sớm.

Bà Thạnh chia sẻ, mỗi mẫu ADN không chỉ phục vụ giám định mà còn gửi gắm niềm hy vọng đoàn tụ sau bao năm mòn mỏi chờ đợi. Hiện bà tuổi đã cao, sức yếu, bà chỉ mong thực hiện được tâm nguyện cuối đời là xác định được danh tính để đưa em trai trở về quê hương.

Ông Nguyễn Văn Phẩm (thứ 4, từ trái qua, bàn đầu) vào Đắk Lắk thực hiện lấy mẫu ADN.

Mang theo niềm hy vọng tìm được danh tính của người anh trai liệt sĩ hy sinh năm 1971 tại mặt trận phía Nam, ông Nguyễn Văn Phẩm (81 tuổi) cùng em gái bắt xe từ quê Hà Tĩnh vào Đắk Lắk để thực hiện lấy mẫu ADN.

Ông Phẩm chia sẻ, anh trai ông sinh năm 1938, nhập ngũ năm 1965. Thời gian qua, ông và mọi người trong gia đình nhiều lần lặn lội đi tìm anh ở nhiều nghĩa trang liệt sĩ, miệt mài dò tìm thông tin nhưng chưa một lần biết chính xác nơi yên nghỉ của anh trai. Bởi vậy, việc lấy mẫu ADN lần này thắp lên niềm tin mới, để gia đình có thêm cơ hội tìm lại người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Vũ Xuân Hội gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị.

Ông Vũ Xuân Hội, thân nhân liệt sĩ Vũ Văn Tân, đại diện các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và lực lượng Công an trong việc triển khai chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Ông cho biết, đối với các gia đình liệt sĩ, việc tìm kiếm, xác định danh tính và nơi an nghỉ của người thân luôn là niềm mong mỏi, khắc khoải suốt nhiều năm qua. Ông Vũ Xuân Hội gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị đã tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ tham gia chương trình, qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đại tá Trần Bình Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi người dân đến lấy mẫu ADN.

Dịp này, Công an tỉnh Đắk Lắk bố trí 12 điểm thu nhận mẫu ADN trên toàn tỉnh. Tại các điểm thu nhận, thân nhân được hướng dẫn kê khai, đối chiếu thông tin, lấy mẫu sinh phẩm theo quy trình khoa học, chặt chẽ, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Sau khi thu nhận, các mẫu ADN sẽ được quản lý, lưu trữ và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đợt thu nhận lần này, tỉnh phấn đấu tỉ lệ thu mẫu đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều kiện thu mẫu đã cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu tối đa 2 thân nhân của 1 liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, xác thực thông tin.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, thu thập thông tin trên 10.200 liệt sĩ, trong đó đã xác định được danh tính của trên 5.900 liệt sĩ; chưa xác định được danh tính trên 4.300 liệt sĩ. Trong số các liệt sĩ chưa xác định danh tính, có trên 1.600 trường hợp hiện không còn thân nhân để lấy mẫu, và trên 2.700 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu ADN với tổng số trên 3.800 thân nhân.