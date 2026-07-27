Vì sao Iran có thể cầm cự lâu hơn Mỹ trong chiến tranh tiêu hao?

TPO - Iran có thể đang ở vị thế tốt hơn Mỹ để duy trì một cuộc xung đột kéo dài vì nước này vẫn còn một kho vũ khí đáng kể, trong khi Mỹ đang tiêu tốn các loại đạn dược chính xác cao mà có thể mất nhiều năm để thay thế, nhà phân tích quân sự Cedric Leighton nói với CNN.

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“Iran vẫn còn một lượng lớn tên lửa, máy bay không người lái và rocket”, ông Leighton - một đại tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu - cho biết. Ông ước tính Tehran vẫn còn khoảng hai phần ba kho vũ khí ban đầu, bất chấp nhiều tháng bị Mỹ tấn công.

Ông Leighton nói thêm, rằng các cuộc tấn công của Mỹ đã nhắm mục tiêu thành công vào các địa điểm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự, nhưng không loại bỏ được khả năng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công của Iran.

Ông ước tính, hơn 1.400 tên lửa đánh chặn Patriot có thể đã được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến với Iran cho đến thời điểm hiện tại, và cảnh báo rằng nếu con số này chính xác, Mỹ có thể trở nên dễ bị tổn thương ở những nơi khác trong khi đang nỗ lực bổ sung kho dự trữ.

Một phân tích gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) chỉ ra rằng lực lượng Mỹ và đồng minh đã sử dụng từ 1.060 đến 1.430 tên lửa đánh chặn Patriot chỉ trong giai đoạn đầu của chiến tranh, trong khi dây chuyền sản xuất của Mỹ ở Camden (Arkansas) chỉ có thể sản xuất khoảng 600 đến 620 tên lửa Patriot mỗi năm. Mỹ cũng đã sử dụng hàng trăm tên lửa Tomahawk, trong khi Lầu Năm Góc chỉ nhận được ước tính 15 tên lửa mới mỗi tháng.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Dan Caine - đã nêu lên những lo ngại về kho vũ khí của Mỹ và những hậu quả tiêu cực tiềm tàng khác của việc leo thang chiến tranh với Iran tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, các nguồn tin cho biết với CNN.

Hôm 26/7, tờ New York Times trích dẫn các nguồn tin cho biết, ông Trump đã được các phụ tá thuyết phục từ bỏ kế hoạch leo thang ở Trung Đông, với lý do nguồn cung đang cạn kiệt và lo ngại rằng sự trả đũa của Iran có thể khiến các đồng minh khu vực của Mỹ tức giận. "Rất ít, nếu không muốn nói là không có ai trong vòng thân cận của ông Trump tin rằng kế hoạch leo thang là khôn ngoan”, tờ báo viết.

Một quan chức cấp cao được dẫn lời nói rằng, các cuộc tấn công liên tục của Mỹ đang gây ra tác dụng ngược lại so với dự định, khiến Iran đoàn kết hơn và tập trung vào mối đe dọa từ bên ngoài thay vì đẩy nước này trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố công khai với tờ WSJ, Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin Mỹ thiếu đạn dược, nói rằng: “Chúng ta có nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.