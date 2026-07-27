48 học viên gác đồ án tốt nghiệp lên vùng lũ dựng nhà cho đồng bào

TPO - Tạm gác đồ án tốt nghiệp, 48 học viên năm cuối ngành Doanh trại thuộc Học viện Hậu cần, cùng các giảng viên hành quân lên xã Mường Than (Lai Châu), góp sức xây dựng những ngôi nhà tái định cư cho các hộ dân mất nhà sau lũ quét. Trên công trường đặc biệt ấy, bài học lớn nhất không còn nằm trên giảng đường mà được viết bằng từng viên gạch, mái tôn và giọt mồ hôi.

Xung phong đi giúp đồng bào

Những ngày này, tiếng máy cắt thép, tiếng máy trộn bê tông hòa lẫn tiếng búa gõ vang lên từ sáng sớm giữa khu tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than. Những khung thép dần dựng lên trên nền đất còn ngổn ngang vật liệu.

Mưa vùng cao có lúc ập đến khiến công việc phải tạm dừng, nhưng chỉ cần trời hửng, các tổ thi công lại nhanh chóng tỏa ra từng vị trí, người dựng cột, người lắp vì kèo, người chuẩn bị vật liệu để kịp tiến độ.

Những học viên sắp rời giảng đường Học viện Hậu cần đang vận dụng chính kiến thức được đào tạo để dựng nên những ngôi nhà đầu tiên cho người dân vùng thiên tai.

Giữa công trường ấy có một lực lượng khá đặc biệt là 56 cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Hậu cần. Trong số đó, 48 học viên Lớp S528AB - những kỹ sư xây dựng ngành Doanh trại tương lai, vừa khép lại chương trình học cuối khóa đã gác lại đồ án tốt nghiệp để lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Là Trưởng đoàn công tác trong nhiệm vụ đặc biệt này, Thượng tá Vũ Đức Việt - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật xây dựng (Khoa Doanh trại, Học viện Hậu cần), chia sẻ, chiều 23/7, Học viện Hậu cần giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Than.

Ngay sáng hôm sau, đoàn hành quân lên Lai Châu. Tới bản Sân Bay lúc chiều muộn, cả đoàn khẩn trương khảo sát, chia tổ, xây dựng phương án thi công. Sáng 25/7, những nhát cuốc đầu tiên được triển khai trên khu tái định cư dành cho 24 hộ dân bị mất trắng nhà cửa sau thiên tai.

Video: Mỗi ngày trôi qua, tiến độ công trình cũng đồng nghĩa với việc những hộ dân vùng lũ Mường Than (Lai Châu) sớm có nơi ở mới.

Điều khiến Thượng tá Việt nhớ nhất sau khi nhận nhiệm vụ không phải tiến độ thi công, mà là tinh thần xung phong của các học viên năm cuối. Đang trong thời gian nghỉ hè và hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, nhưng khi Học viện phát động, tất cả đều tình nguyện lên đường, không ai băn khoăn chuyện thiệt hơn.

“Ngay khi được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lựa chọn, anh em rất xúc động và cảm thấy vinh dự. Được trực tiếp góp một phần công sức giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai là nhiệm vụ rất ý nghĩa. Tất cả chúng tôi đều lên đường với tinh thần quyết tâm rất cao”, Thượng tá Việt nói.

Giữ nhịp thi công giữa mưa vùng cao

Được Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu giao hoàn thiện bốn căn nhà lắp ghép trong khu tái định cư, lực lượng của Học viện Hậu cần nhanh chóng phát huy lợi thế chuyên môn. Mỗi căn nhà rộng khoảng 200m2, được thi công theo kết cấu nền móng bê tông, cột thép, vì kèo thép, mái và vách tôn để rút ngắn thời gian, giúp người dân sớm có nơi ở mới.

Những học viên vốn quen với bản vẽ, mô hình trên giảng đường giờ trực tiếp đo đạc, đổ móng, dựng khung, lắp kèo và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ.

Quãng nghỉ ngơi ngắn ngủi trên công trường của những "thợ xây áo lính".

Thượng tá Việt cho biết, chỉ sau hai ngày làm việc liên tục, bốn căn nhà được giao đã hoàn thành phần móng, dựng xong cột, kèo; ba căn đã lợp xong mái, căn thứ tư đang được hoàn thiện. Tiến độ thi công và tay nghề của lực lượng Học viện Hậu cần được Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đánh giá cao.

Từ kết quả đó, Ban Quản lý dự án tiếp tục giao cho đoàn đảm nhiệm thêm phần xây dựng ở các căn tiếp theo. Vì vậy, ngoài bốn căn được giao ban đầu, cán bộ, giảng viên và học viên đã triển khai hỗ trợ thêm ba căn khác.

Theo Thượng tá Việt, để giữ nhịp thi công, mỗi ngày lực lượng của Học viện bắt đầu làm việc từ 6 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30, rồi tiếp tục từ 13 giờ 30 đến khoảng 18 giờ 30. Sau bữa cơm tối, các tổ lại thay phiên làm việc đến gần nửa đêm.

Trước khi nhận tấm bằng kỹ sư xây dựng ngành Doanh trại, những học viên áo lính quyết tâm hoàn thành “bài kiểm tra” đặc biệt nhất giữa đại công trường ở bản Sân Bay.

Không có giờ nghỉ cố định, ai mệt thì tranh thủ ra nghỉ, người khác lập tức vào thay để công việc không bị gián đoạn. Những hôm mưa rào bất ngờ trút xuống, việc xây dựng phải tạm dừng. Khi đó, các tổ chuyển sang gia công kèo, cột, mái dưới khu vực có mái che, chờ thời tiết thuận lợi lại tiếp tục thi công ngoài hiện trường.

“Tiến độ rất khẩn trương nhưng vẫn phải đặt yêu cầu kỹ thuật lên hàng đầu. Không thể làm vội mà bỏ qua quy trình kỹ thuật. Bê tông nền phải đủ cứng mới triển khai các hạng mục tiếp theo, bảo đảm chất lượng công trình khi bàn giao cho người dân”, Thượng tá Việt khẳng định.