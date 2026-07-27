Quân đoàn 34 truy tặng Huân chương dũng cảm cho thượng sĩ Kpă Thiêp

TPO - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, đã trao Huân chương dũng cảm cho đại diện gia đình thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã vì hành động quả cảm, quên mình cứu hai người bị điện giật.

Chiều 27/7, tại trụ sở UBND xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 tổ chức Lễ công bố và trao quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thượng sĩ Kpă Thiêp (nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, đã trao Huân chương dũng cảm cho đại diện gia đình thượng sĩ Kpă Thiêp.

Quyết định truy tặng ghi nhận hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm, quên thân mình cứu người trong tình huống nguy cấp, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, thượng tá Lương Trí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 28, đã báo cáo tóm tắt thành tích của thượng sĩ Kpă Thiêp. Theo đó, trong suốt quá trình công tác, đồng chí Kpă Thiêp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ gìn kỷ luật, lối sống giản dị, hòa đồng, được đồng đội và nhân dân yêu mến. Hành động dũng cảm hy sinh của đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần hy sinh quên mình vì sự an toàn của nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn trao Huân chương dũng cảm cho thân nhân gia đình đồng chí Kpă Thiêp.

Phát biểu tại lễ truy tặng, Trung tướng Lê Minh Quang bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của thượng sĩ Kpă Thiêp, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình đồng chí.

Trung tướng Lê Minh Quang bày tỏ, tấm gương dũng cảm của thượng sĩ Kpă Thiêp là niềm tự hào của Quân đoàn 34, Sư đoàn 10, Trung đoàn 28 cũng như gia đình và quê hương Gia Lai. Bởi hành động đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 10 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng đã trao quà, động viên gia đình thượng sĩ Kpă Thiêp nhằm hỗ trợ gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Bố ruột của thượng sĩ Kpă Thiêp.