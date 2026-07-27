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Người lính

Tiếp nhận thông tin một nữ liệt sĩ chưa được quy tập trên đất Lào

Hoàng Nam

TPO - Trong quá trình mở rộng thu thập thông tin phục vụ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận nguồn tin một nữ liệt sĩ Việt Nam được chôn cất trên đất Lào nhưng đến nay vẫn chưa được quy tập.

Ngày 27/7, tại khu vực mốc biên giới 594, Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin do ông Hồ Văn Mới (sinh năm 1961, trú ở bản Xà Đun, Cụm bản Xà Đun Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) cung cấp vị trí một ngôi mộ liệt sĩ nằm trên diện tích đất rẫy của gia đình, cách mốc 594 khoảng 6,2 km về phía Lào.

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Ông Hồ Văn Mới chỉ vị trí mộ phần của nữ liệt sĩ trên đất Lào.

Theo lời kể của ông Hồ Văn Mới, khu vực này trước đây có 8 ngôi mộ bộ đội Trường Sơn được chôn cất dọc theo triền suối. Đến nay, 7 ngôi mộ đã được quy tập, chỉ còn lại một ngôi mộ của nữ liệt sĩ vẫn chưa thể cất bốc.

Ông Mới cho biết, vào khoảng năm 1972-1973, ông trực tiếp chứng kiến nữ liệt sĩ được an táng với mái tóc dài, đen. Trong lần quy tập đầu tiên, do thi thể chưa phân hủy hoàn toàn nên lực lượng chức năng đã chôn cất lại cách vị trí cũ khoảng 2 m.

Tuy nhiên, khoảng năm 1997-1998, một tảng đá lớn có đường kính khoảng 1,5-2 m từ sườn núi lăn xuống phủ lên khu vực mộ, khiến việc xác định chính xác vị trí và quy tập gặp nhiều khó khăn.

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Thông tin về ngôi mộ đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để theo dõi, chỉ đạo.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã hướng dẫn người cung cấp thông tin quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định tọa độ vị trí ngôi mộ và đề nghị tiếp tục phối hợp cung cấp thêm các thông tin liên quan để phục vụ công tác xác minh. Đơn vị cũng đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để theo dõi, chỉ đạo.

Theo Đồn Biên phòng Hướng Phùng, đơn vị đang tiếp tục thu thập, xác minh các nguồn tin và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ còn thất lạc, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.

Hoàng Nam
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