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Xã hội

Triệu tập Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI

Luân Dũng

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản triệu tập Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, khai mạc vào ngày 3/8 và dự kiến bế mạc vào ngày 24/8.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất được tiến hành theo hai đợt: Đợt 1 từ ngày 3 - 13/8; đợt 2 từ ngày 19/8 - 24/8.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 19 luật, nghị quyết; xem xét cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật, quyết định 5 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và nội dung khác (nếu có).

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Tại phiên họp đang diễn ra, một số nội dung trình Quốc hội đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Trong đó có một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Một số dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi...

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và đồng ý trình Quốc hội nhiều dự án như: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến và thống nhất trình Quốc hội Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cùng với đó là Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội…

Luân Dũng
#Quốc hội #Khóa XVI #Luật đất đai #dự án luật #Ninh Thuận #pháp luật #kỳ họp không thường lệ

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