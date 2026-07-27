Miền Bắc mưa rất to, có nơi vượt 250 mm

TPO - Dự báo từ chiều nay (27/7) đến đêm 28/7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc đã có mưa dông diện rộng từ chiều 27/7.

Một số nơi ghi nhận mưa trên 80mm như tại trạm Hồ Sống Rắn (Quảng Ninh) 109.8mm, Cẩm Giàng (Thái Nguyên) 91.2mm, Trúc Tay (Bắc Ninh) 93.6mm, Phủ Dực (Hưng Yên) 89mm.

Dự báo từ chiều 27/7 đến đêm 28/7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dự báo đêm nay (27/7) đến ngày 29/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương, sông Cầu lên trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Thủ đô Hà Nội từ trưa đến chiều nay đã có mưa dông bao trùm, một số khu vực xuất hiện mưa to trên 40mm như Vân Đình, Phúc Tân.

Hà Nội dự báo tiếp tục đón mưa lớn trong đêm nay và sáng 28/7.

Dự báo đêm nay và sáng mai (28/7), TP. Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, nhất là tại các “điểm đen” của Thủ đô.

Dự báo sau đó, từ chiều 28/7-30/7, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ chiều tối 27/7-29/7 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 30/7 mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại nơi trũng thấp.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng thủy văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.