TPHCM sắp có mưa lớn, nguy cơ ngập úng nhiều nơi

TPO - TPHCM được dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trong chiều tối nay và ngày mai. Mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp và khu vực ven sông, kênh rạch.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ chiều 26/7 đến nay, nhiều nơi ở TPHCM đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to. Đây là dấu hiệu cho thấy hoàn lưu gây mưa đã hoạt động mạnh trước khi bước vào đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tối nay đến tối mai, mưa lớn sẽ bao trùm hầu hết các khu vực của TPHCM với xác suất 70-80%. Khu vực trung tâm TPHCM gồm các phường Sài Gòn, Chợ Lớn và Bình Thạnh được dự báo có lượng mưa phổ biến 70-120 mm. Trong khi đó, Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Tân Bình và Bình Tân có thể ghi nhận lượng mưa 80-130 mm.

Người dân TPHCM di chuyển trong cơn mưa lớn. Ảnh: Anh Nhàn

Đáng chú ý, các địa bàn phía Bắc và vùng ven được dự báo có lượng mưa cao hơn. Hóc Môn có thể đạt 90-140 mm; Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ phổ biến 100-150 mm. Đây là những khu vực có nguy cơ xảy ra ngập cục bộ nếu xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.

Không chỉ khu vực trung tâm, các địa bàn phía Đông và phía Bắc TPHCM như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo cũng được dự báo có lượng mưa từ 100-150 mm. Tại khu vực ven biển phía Đông Nam của TPHCM như Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo, lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rất to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định mưa lớn sẽ còn duy trì đến hết ngày 29/7. Tới ngày 30/7, lượng mưa có xu hướng giảm, phổ biến 10-30 mm, tuy nhiên vẫn có nơi trên 50 mm. Đợt mưa này được cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động đề phòng ngập úng tại các khu vực thấp trũng, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Trong các cơn dông, cần lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.