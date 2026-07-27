Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Lao xuống sông cứu cháu, ông bà nội tử vong

Huỳnh Thủy

TPO - Thấy cháu nội sụp xuống vùng nước sâu, vợ chồng ông Nghĩa cùng lao xuống cứu. Người cháu được cứu sống, nhưng đôi vợ chồng đã tử vong thương tâm.

Chiều 27/7, một lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai vợ chồng tử vong.

tienphong-4-1.jpg
Chính quyền xã Đồng Xuân thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, ông P.K.N. (SN 1954) và vợ là bà Đ.T.Đ. (SN 1963), cùng cháu nội P.Q.H. (SN 2015, cùng trú thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân) đến khu vực sông Kỳ Lộ (giáp ranh giữa thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân và thôn Định Trung, xã Tuy An Bắc) để bắt ốc, hến.

Đến khoảng 10h, cháu P.Q.B. (SN 2013, anh ruột của H.) cũng đến cùng bắt ốc, hến với ông bà. Khoảng 10 phút sau, cháu B. đi ra khu vực phía ngoài dòng sông, cách vị trí bắt hến ban đầu khoảng 5-6m, để tắm.

Tại khu vực này, nước sâu hơn 3m, cháu B. không may bị sụp xuống và chìm dưới nước. Thấy vậy, ông N. và bà Đ. (đều biết bơi) cùng cháu H. lao xuống cứu. Trong quá trình cứu cháu, vợ chồng ông N. và bà Đ. bị đuối nước, chìm xuống sông.

Sau đó, hai cháu B. và H. chạy về nhà, báo cho cha là anh P.Q.C. (SN 1988). Gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 11h15 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, vớt được ông N. và bà Đ. lên bờ.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #tử vong #đuối nước #bắt hến #tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe