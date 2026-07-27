Đạo diễn 'Mưa đỏ' Đặng Thái Huyền: ‘Tôi nhìn ánh mắt để chấm thí sinh Hoa hậu Việt Nam’

TPO - Lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết chị không chỉ nhìn vào nhan sắc mà còn tìm kiếm những thí sinh có câu chuyện, cá tính và chiều sâu đủ để công chúng muốn đồng hành sau cuộc thi.

Lần đầu ngồi ghế giám khảo sơ khảo Hoa hậu Việt Nam, Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền mang đến góc nhìn của một đạo diễn điện ảnh - người nhiều năm tìm kiếm những gương mặt có khả năng kể chuyện trên màn ảnh.

Theo nữ đạo diễn, điều chị mong chờ nhất ở thế hệ thí sinh năm nay không chỉ là ngoại hình nổi bật mà còn là bản sắc riêng.

"Tôi mong gặp những cô gái có cá tính. Vẻ đẹp là điều đầu tiên thu hút ánh nhìn, nhưng điều khiến người khác nhớ lâu lại là cách họ suy nghĩ, ứng xử và đối diện với thử thách", chị nói.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền.

Đạo diễn Mưa đỏ cho rằng việc chấm hoa hậu có nhiều điểm tương đồng với một buổi casting diễn viên.

"Khi casting, tôi không chỉ nhìn xem gương mặt có đẹp hay phù hợp với nhân vật hay không mà luôn tự hỏi: Con người này có điều gì khiến mình muốn lắng nghe, muốn khám phá? Chấm hoa hậu cũng vậy. Mỗi thí sinh đều mang theo câu chuyện, hành trình trưởng thành. Điều tôi quan tâm là câu chuyện ấy có đủ chiều sâu để công chúng muốn dõi theo cô ấy sau này hay không", chị chia sẻ.

Theo NSƯT Đặng Thái Huyền, đó mới là yếu tố giúp một hoa hậu tạo được dấu ấn lâu dài. Nữ đạo diễn khẳng định Hoa hậu Việt Nam không cần tìm kiếm một hình mẫu khác biệt bằng mọi giá, mà là tìm được một cô gái đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam của hôm nay: hiện đại nhưng vẫn có chiều sâu văn hóa, tự tin hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc.

Ở chiều ngược lại, nữ đạo diễn cho rằng sự thiếu chân thành là "điểm trừ chí mạng" của một thí sinh.

"Một gương mặt đẹp có thể gây ấn tượng trong vài phút đầu. Nhưng nếu biểu cảm, lời nói hay cách ứng xử đều gượng ép thì rất khó chạm đến người đối diện. Vẻ đẹp chỉ thực sự có sức sống khi đi cùng sự tử tế, bản lĩnh và cá tính rõ ràng", chị nhận định.

Là nghề nhiều năm, NSƯT Đặng Thái Huyền tiết lộ chị thường quan sát ánh mắt đầu tiên khi gặp một người. Ánh mắt rất khó diễn. Nó thể hiện sự tự tin, lòng nhân hậu, sự từng trải hay cả những áp lực mà một người đang mang trong mình. Máy quay có thể ghi lại một hình ảnh rất đẹp, nhưng chỉ khi gặp trực tiếp mới cảm nhận được năng lượng của một con người,

Theo nữ đạo diễn, tiêu chuẩn của một hoa hậu ngày nay cũng khác rất nhiều so với trước đây.

"Nếu trước đây ngoại hình thường được xem là yếu tố nổi bật thì bây giờ, một hoa hậu còn phải có tri thức, kỹ năng giao tiếp, khả năng thích ứng và ý thức về trách nhiệm xã hội. Sắc đẹp có thể mở ra cơ hội, nhưng chính nhân cách, trí tuệ và năng lực mới quyết định một hoa hậu có thể đi được bao xa", chị bày tỏ.