Người 4 lần làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sự trở lại của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trong vai trò giám khảo sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 đánh dấu lần thứ tư anh được ban tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ cầm cân nảy mực. Trước đó, nhà thiết kế đảm nhận vai trò giám khảo tại ba mùa giải liên tiếp vào các năm 2018, 2020 và 2022.

Ở lần thứ tư ngồi ghế nóng, Lê Thanh Hòa cho biết anh tìm kiếm những cô gái đại diện cho thế hệ nhan sắc mới bên cạnh những trụ cột bền vững của Hoa hậu Việt Nam đó là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lần thứ tư đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam.

Bốn lần ngồi ghế nóng

Lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam năm 2018, Lê Thanh Hòa được xem là một trong những gương mặt trẻ nhất hội đồng giám khảo. Thời điểm đó, anh đã là cái tên nổi bật của làng thời trang Việt Nam với các bộ sưu tập được giới chuyên môn đánh giá cao và được nhiều hoa hậu, nghệ sĩ lựa chọn.

Suốt gần hai thập kỷ hoạt động, Lê Thanh Hòa xây dựng dấu ấn bằng phong cách thiết kế nữ tính, sang trọng, tôn vinh vẻ đẹp hình thể của phụ nữ Việt. Những thiết kế của anh xuất hiện dày đặc tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế, đồng hành cùng nhiều hoa hậu như Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Lương Thùy Linh... Chính sự gắn bó lâu năm với các người đẹp giúp anh có góc nhìn toàn diện về tiêu chí của một hoa hậu hiện đại.

Lê Thanh Hòa tiếp tục được mời vào hội đồng giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 và 2022. Việc được tín nhiệm trong ba mùa giải liên tiếp cho thấy anh không chỉ được đánh giá cao ở góc độ chuyên môn mà còn ở sự công tâm, nghiêm túc trong quá trình chấm thi.

Trở lại với vai trò giám khảo sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa là một trong những thành viên giàu kinh nghiệm. Sau ba mùa đồng hành cùng cuộc thi, anh đã nắm rõ triết lý, tiêu chí tuyển chọn cũng như hành trình đào tạo của Hoa hậu Việt Nam.

Sự xuất hiện của Lê Thanh Hòa cũng góp phần tạo nên sự cân bằng trong hội đồng giám khảo. Là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thời trang và thường xuyên làm việc với các hoa hậu sau đăng quang, anh có khả năng nhìn thấy tiềm năng phát triển lâu dài của thí sinh chứ không chỉ đánh giá vẻ đẹp ở thời điểm hiện tại.

Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy trong các thiết kế của Lê Thanh Hòa.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024 Krystyna Pyszková trong các thiết kế của Lê Thanh Hòa ở Liên hoan phim Cannes 2026.

Kiên định với quan điểm về vẻ đẹp toàn diện

Trong ba lần ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam, quan điểm và tiêu chí chấm thi của Lê Thanh Hòa gần như không thay đổi.

Trong lần đầu ngồi ghế nóng năm 2018, anh chia sẻ sự bất ngờ và vinh dự khi được ban tổ chức giao nhiệm vụ. Đồng thời, Lê Thanh Hòa cũng ý thức rất rõ trách nhiệm của mình bởi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có lịch sử lâu đời và uy tín hàng đầu cả nước.

Để bảo đảm sự khách quan, Lê Thanh Hòa chủ động không nhận thiết kế trang phục cho bất kỳ thí sinh nào trong thời gian cuộc thi diễn ra. Theo anh, đó là cách để tránh mọi nghi ngờ về sự thiên vị, đồng thời giúp bản thân tập trung hoàn toàn vào công việc của một giám khảo.

"Ngoại hình đẹp là điều kiện cần, nhưng điều quan trọng hơn là cô gái ấy có thể trở thành một Hoa hậu Việt Nam được công chúng yêu mến trong nhiều năm sau đăng quang", là quan điểm Lê Thanh Hòa nhiều lần nhấn mạnh khi chia sẻ về tiêu chí chấm thi.

Ở mùa giải năm 2020, góc nhìn của Lê Thanh Hòa trở nên toàn diện hơn. Theo anh, một hoa hậu không chỉ cần nhan sắc nổi bật mà còn phải có bản lĩnh, trí tuệ và khả năng truyền cảm hứng. Đến năm 2022, nhà thiết kế cho rằng tiêu chuẩn của Hoa hậu Việt Nam ngày càng cao bởi người đăng quang sẽ trở thành hình mẫu của giới trẻ, đồng hành với nhiều hoạt động xã hội và đại diện cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong nước cũng như quốc tế.

Bên cạnh đó, Lê Thanh Hòa luôn bày tỏ sự đồng tình với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản mà Hoa hậu Việt Nam kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua. Theo anh, vẻ đẹp tự nhiên, kết hợp với tri thức và nhân cách mới tạo nên giá trị bền vững của một hoa hậu.

Lần thứ tư trở lại ghế giám khảo là sự ghi nhận đối với Lê Thanh Hòa sau nhiều năm gắn bó với các hoa hậu và cuộc thi nhan sắc. ''Tôi rất háo hức khi Hoa hậu Việt Nam trở lại. Tôi hy vọng tiếp tục góp phần tìm ra những gương mặt hội tụ đủ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh để viết tiếp hành trình của cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín nhất Việt Nam'', Lê Thanh Hòa chia sẻ với Tiền Phong trong lần thứ tư ngồi ghế giám khảo.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đồng hành cùng Hoa hậu Thanh Thủy trong nhiều hoạt động.