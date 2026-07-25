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Hoa hậu

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Thêm nhiều hoa khôi, á khôi đổ bộ Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam

TPO - Trước thềm sơ khảo phía Bắc, nhiều cô gái từng đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước tiếp tục gửi hồ sơ về cho ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Gần ngày sơ khảo phía Bắc và phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều hồ sơ thí sinh được gửi về cho ban tổ chức, trong đó có thêm nhiều người đẹp từng giành danh hiệu ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Từ các sân chơi nhan sắc dành cho sinh viên, các cô gái đều muốn thử sức ở cuộc thi sắc đẹp danh giá, uy tín nhất quốc gia để tìm kiếm động lực phát triển bản thân và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

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Nguyễn Ngân Hà - Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023.

Nguyễn Ngân Hà sinh năm 2003, cao 1,7 m, là cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Cô có kinh nghiệm sắc đẹp, từng tham dự cuộc thi Miss World Vietnam 2023 và vào top 10, giành giải Người đẹp Tài năng.

Ngân Hà là Hoa khôi bóng chuyền Thành phố Đà Nẵng 2023. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô từng đạt Học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An môn Hoá Học, huy chương đồng Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Nghệ An môn bóng đá. Ngân Hà cho biết sân khấu Hoa hậu Việt Nam là mơ ước từ nhỏ của cô.

Nguyễn Phương Anh sinh năm 2006, đến từ Bắc Ninh, sinh viên ngành Kế toán tại Học viện Tài chính. Phương Anh từng đạt danh hiệu á quân và giải best face tại cuộc thi The Face AOF Plus 2024.

Phương Anh nói từng trải qua những định kiến về ngoại hình, từ đó cô học cách yêu thương bản thân, biến khó khăn thành động lực để vươn lên.

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Thí sinh Trịnh Thị Huệ và Nguyễn Thùy Trâm.
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Nguyễn Phương Anh từng đạt danh hiệu á quân và giải best face tại cuộc thi The Face AOF Plus 2024.

Nguyễn Thùy Trâm, sinh năm 2006, đến từ Thái Nguyên, là sinh viên năm hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Thùy Trâm từng đạt danh hiệu á khôi 2 tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên Ngoại ngữ - MISS SFL 2025. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn có thêm nhiều cơ hội phát triển ở lĩnh vực nghệ thuật.

Trịnh Thị Huệ sinh năm 2003, đến từ Thanh Hóa, tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành của trường Đại học Đại Nam. Cô đạt danh hiệu á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

"Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi muốn mang tới hình ảnh thế hệ trẻ biết gìn giữ bản sắc văn hóa, sống có trách nhiệm", Trịnh Thị Huệ chia sẻ.

Trương Văn Tú Tâm sinh năm 2003, đến từ Đắk Lắk, đã tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM. Tú Tâm có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và marketing.

Tú Tâm từng đạt danh hiệu á khôi 2 tại cuộc thi Nữ sinh Duyên dáng Tài năng tỉnh Phú Yên 2019 và Miss UEF 2022, là sinh viên tiêu biểu tỉnh Phú Yên năm 2021, 2022. Tú Tâm cho biết cô đã ấp ủ giấc mơ tham gia Hoa Hậu Việt Nam từ lâu.

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Tú Tâm từng đạt danh hiệu á khôi 2 tại cuộc thi Nữ sinh Duyên dáng Tài năng tỉnh Phú Yên 2019 và Miss UEF 2022.

Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam diễn ra ngày 29/7 tại khách sạn Sheraton, Hà Nội với sự tham dự của hàng trăm thí sinh. Phần lớn đều là sinh viên hoặc cử nhân các đại học danh tiếng, nhiều người đạt học bổng, danh hiệu sinh viên xuất sắc, thậm chí có thí sinh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ với vị trí thủ khoa.

Ban giám khảo tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc gồm đạo diễn Hoàng Công Cường, Đại tá - NSƯT Đặng Thái Huyền, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Họ là những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực hội họa, thời trang, truyền hình, sân khấu...

Duy Nam
#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #dàn hoa khôi thi Hoa hậu Việt Nam

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