Tiêu chí chọn người kế nhiệm của Hoa hậu Hà Trúc Linh

TPO - Sau một năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đón nhận dấu mốc mới trong hành trình đương nhiệm với vai trò giám khảo tại vòng sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội ngày 29/7.

Cương vị giám khảo là sự ghi nhận với những gì Hà Trúc Linh đã thể hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cho thấy niềm tin của ban tổ chức dành cho một đương kim hoa hậu đang từng bước khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành và sức ảnh hưởng của mình.

Hoa hậu Hà Trúc Linh đảm nhận vai trò giám khảo sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Một năm đương nhiệm nhiều dấu ấn

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 ở tuổi 20, Hà Trúc Linh bước vào nhiệm kỳ với hình ảnh cô gái trẻ trung, giàu năng lượng và có nền tảng học vấn tốt. Sau một năm, điều công chúng nhìn thấy không chỉ là sự thay đổi về nhan sắc, phong thái mà còn là quá trình trưởng thành rõ nét trong cách ứng xử, giao tiếp của người đẹp.

Thay vì ưu tiên các sự kiện giải trí, Hà Trúc Linh xuất hiện ở nhiều chương trình văn hóa, giáo dục, hoạt động cộng đồng và sự kiện do báo Tiền Phong thực hiện. Người đẹp không chỉ hoàn thành vai trò đại sứ hình ảnh mà còn tích cực tham gia các hoạt động hướng đến giới trẻ, truyền cảm hứng về học tập, khởi nghiệp và phát triển bản thân.

Hà Trúc Linh cũng là gương mặt đồng hành xuyên suốt chuỗi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại nhiều trường đại học trên cả nước. Cô trực tiếp giao lưu với sinh viên, chia sẻ câu chuyện sau đăng quang và truyền động lực cho những cô gái mong muốn thử sức ở cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam.

Gần đây, Hà Trúc Linh đảm nhận vai trò host trong các chương trình giao lưu về giáo dục, hướng nghiệp, trực tiếp phỏng vấn thủ khoa, chuyên gia và khách mời để trao đổi về xu hướng nghề nghiệp, AI cũng như lựa chọn ngành học của học sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc đảm nhận vai trò dẫn dắt những chương trình có nội dung chuyên môn cho thấy sự tự tin và khả năng giao tiếp ngày càng tiến bộ của người đẹp.

Một trong những thay đổi rõ nhất của Hà Trúc Linh sau một năm đương nhiệm chính là phong thái và định hướng hình ảnh. Người đẹp có sự thay đổi ấn tượng về phong cách thời trang theo hướng hiện đại, phá cách.

Tuy có thời gian đương nhiệm ngắn hơn những hoa hậu tiền nhiệm nhưng Hà Trúc Linh đã chứng minh rằng cô đã rèn luyện bản thân không ngừng để xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Hà Trúc Linh tham dự nhiều chương trình với tư cách đại sứ.

Cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Hà Trúc Linh đồng hành cùng chuỗi chương trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tiêu chí tìm người kế nhiệm

Đối với Hà Trúc Linh, việc trở thành giám khảo khi đang là đương kim Hoa hậu Việt Nam mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Chia sẻ với Tiền Phong, người đẹp cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được ban tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành cùng cuộc thi ở cương vị giám khảo.

Theo Hà Trúc Linh, đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực trong suốt nhiệm kỳ mà còn là trách nhiệm lớn khi góp phần tìm kiếm gương mặt sẽ kế nhiệm mình.

"Tôi hiểu cảm giác của các bạn thí sinh khi bước vào phòng sơ khảo. Một năm trước tôi cũng từng đứng ở vị trí đó với rất nhiều hồi hộp và hy vọng. Vì vậy, khi ngồi ở vị trí giám khảo, tôi sẽ lắng nghe nhiều hơn, quan sát thật kỹ để nhìn thấy tiềm năng và câu chuyện của mỗi bạn, chứ không chỉ đánh giá qua vẻ ngoài", Hà Trúc Linh chia sẻ.

Theo người đẹp, điều cô mong muốn tìm kiếm ở các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là nhan sắc mà còn là sự chân thành, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. “Một Hoa hậu Việt Nam sẽ đồng hành với rất nhiều hoạt động cộng đồng sau khi đăng quang, vì vậy nội lực và nhân cách là những yếu tố quan trọng không kém vẻ đẹp ngoại hình”, cô nói.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam cũng bày tỏ đã sẵn sàng chào đón người kế nhiệm. "Tôi đã sẵn sàng đón chào một hoa hậu mới, một hương sắc mới đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam. Dù sau đó, ánh hào quang có khép lại thì hành trình của tôi vẫn tiếp tục. Tôi sẽ đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam để lan tỏa nhiều giá trị tích cực", người đẹp chia sẻ.

Sự xuất hiện của Hà Trúc Linh trong hội đồng giám khảo góp thêm một cái nhìn mới mẻ cho Hoa hậu Việt Nam 2026. Nếu các hoa hậu tiền nhiệm như Mai Phương đại diện cho chiều sâu kinh nghiệm và giá trị đã được kiểm chứng qua thời gian thì Hà Trúc Linh mang đến góc nhìn của thế hệ mới: trẻ trung, hiện đại, gần gũi với Gen Z nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của cuộc thi.

Điều này cũng cho thấy Hoa hậu Việt Nam luôn đề cao tính kế thừa. Mỗi hoa hậu không chỉ hoàn thành nhiệm kỳ của mình mà còn góp phần tìm kiếm, truyền cảm hứng và dìu dắt thế hệ tiếp theo.