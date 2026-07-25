Nữ sinh Nghệ An là đảng viên, hoa khôi bóng chuyền thi Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nghệ An và Hà Tĩnh có gần 20 đại diện ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh những gương mặt lần đầu thử sức, nhiều thí sinh gây chú ý với thành tích học tập, hoạt động xã hội và dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp.

Nhiều gương mặt nổi bật của Nghệ An ghi danh

Nghệ An là một trong những địa phương có đông thí sinh đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026. Dàn người đẹp đến từ xứ Nghệ có xuất phát điểm đa dạng, từ sinh viên báo chí, hàng không, truyền thông đến du học sinh tại Australia.

Nổi bật trong nhóm thí sinh là Nguyễn Ngân Hà (SN 2003), cử nhân Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Cô từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2023, đoạt danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền TP Đà Nẵng 2023 và là đảng viên. Trước đó, Ngân Hà là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học, giành huy chương đồng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An môn bóng đá.

Ngân Hà cho biết Hoa hậu Việt Nam là ước mơ từ nhỏ. Sau nhiều năm chuẩn bị, cô quyết định đăng ký dự thi với mong muốn chinh phục thử thách mới và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam giàu tri thức, nhân ái.

Nguyễn Ngân Hà từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2023.

﻿ Nguyễn Minh Hiền lần đầu thi nhan sắc.

Một gương mặt khác là Nguyễn Minh Hiền (SN 2006), sinh viên năm hai ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lần đầu đến với một cuộc thi nhan sắc, Minh Hiền mong muốn có thêm trải nghiệm, trưởng thành hơn và quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Trinh (SN 2005) sở hữu chiều cao 1,71 m, có kinh nghiệm làm mẫu ảnh, yêu thích diễn xuất và ca hát. Cô cho biết quyết định dự thi nhằm bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân và giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Nghệ An cần cù, giàu nghị lực.

Đại diện thế hệ du học sinh là Phạm Uyên Nhi (SN 2007), đang theo học ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị khách sạn, du lịch, sự kiện tại Đại học Queensland (Australia). Uyên Nhi theo đuổi lối sống lành mạnh, đề cao phát triển bền vững và mong muốn qua cuộc thi để lan tỏa những giá trị nhân văn.

Từ trái qua: thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Nguyễn Thảo Nguyên, Phạm Uyên Nhi và Nguyễn Thị Trinh.

Cũng học tập tại Australia là Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2004), sinh viên năm cuối ngành Truyền thông và Kinh tế, Đại học Queensland. Dù sinh sống ở nước ngoài, cô cho biết luôn hướng về quê hương Nghệ An và xem Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SN 2006), sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, từng vào Top 10 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024. Quê gốc Nghệ An nhưng lớn lên tại Huế, cô mong muốn tiếp tục hành trình cống hiến thông qua các hoạt động cộng đồng sau khi từng vận động được hàng chục suất học bổng cho sinh viên.

Trần Lê Trúc Chi là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Vinh.

Hồ Yến Linh lần thứ hai trở lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Cao Thị Diệu Linh từng nhận học bổng khuyến khích học tập và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

Nhóm thí sinh Nghệ An còn có Trần Lê Trúc Chi, Cao Thị Diệu Linh và Hồ Yến Linh. Trần Lê Trúc Chi (SN 2007), sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Vinh, mang đến cuộc thi hình ảnh cô gái xứ Nghệ mộc mạc, giàu nghị lực. Cô cho biết muốn bước ra khỏi vùng an toàn để có thêm trải nghiệm, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ chính những giá trị quê hương đã bồi đắp.

Cao Thị Diệu Linh (SN 2004), sinh viên Đại học Mở TPHCM, từng nhận học bổng khuyến khích học tập và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Ngoài việc học, Diệu Linh làm gia sư và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Sau bốn năm ấp ủ, cô quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam khi hoàn thành chương trình đại học, xem đây là thời điểm thích hợp để theo đuổi ước mơ.

Trong khi đó, Hồ Yến Linh (SN 2004), sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, đã có kinh nghiệm trình diễn thời trang, làm mẫu ảnh và tham gia các dự án nghệ thuật. Bên cạnh công việc người mẫu tự do, cô còn sáng lập dự án thiện nguyện Future Light Art, hướng đến hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động nghệ thuật và giáo dục. Yến Linh kỳ vọng cuộc thi sẽ giúp dự án được nhiều người biết đến hơn.

Dàn thí sinh Hà Tĩnh có giảng viên, sinh viên nhiều trường lớn

Nếu Nghệ An gây ấn tượng bởi số lượng đông đảo, các đại diện Hà Tĩnh lại nổi bật với hình ảnh những nữ sinh, giảng viên trẻ giàu tinh thần cống hiến.

Lương Thị Thanh Thảo (SN 2001) là giảng viên trẻ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật. Cô xem Hoa hậu Việt Nam là hành trình hoàn thiện bản thân, đồng thời mong muốn truyền cảm hứng học tập và lan tỏa những giá trị tích cực đến thế hệ trẻ.

Lương Thanh Thảo là giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Sắc vóc thí sinh Nguyễn Bùi Mai Linh.

Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004), sinh viên Đại học Mở Hà Nội, mang đến cuộc thi hình ảnh người con Hà Tĩnh tự tin, ham học hỏi. Cô kỳ vọng có thể giới thiệu vẻ đẹp của quê hương và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Đến từ vùng đất Ngã ba Đồng Lộc, Đặng Thị Phương Thảo (SN 2004), sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết tuổi thơ trên quê hương giàu truyền thống đã nuôi dưỡng trong cô tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian học đại học, cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nổi bật là dự án đưa trẻ em vùng cao Mù Cang Chải về Hà Nội trải nghiệm.

Cùng là sinh viên tại Hà Nội, Lê Thị Thùy Linh (SN 2004), Đại học Kinh tế Quốc dân, mong muốn tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và truyền cảm hứng về sự tự tin, lòng nhân ái đến các bạn trẻ.

Từ trái qua: thí sinh Thái Hà Vy, Lê Thị Thùy Linh, Đặng Thị Phương Thảo.

Trong khi đó, Thái Hà Vy (SN 2005), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, theo học ngành Ngôn ngữ Nhật. Ngoài việc thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật, cô còn làm trợ giảng tiếng Anh và dạy tiếng Nhật, xem cuộc thi là cơ hội để phát triển bản thân trong môi trường mới.

Nguyễn Lê Phương Linh (SN 2005) cao 1,7 m, là sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô gái Hà Tĩnh quan niệm vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên bởi lòng nhân ái, bản lĩnh và tinh thần dám thử thách bản thân.

Nguyễn Lê Phương Linh bày tỏ quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Linh mong muốn có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, tích lũy thêm trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Với cô, cuộc thi không chỉ là hành trình chinh phục một danh hiệu mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ.

Đồng Mỹ Ngọc (SN 2005) là sinh viên năm ba của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh việc học, cô là cộng tác viên của Tạp chí An ninh mạng Việt Nam, thường xuyên tham gia tác nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực tế và theo đuổi đam mê với nghề báo.

Thí sinh Đồng Mỹ Ngọc.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Mỹ Ngọc mong muốn thử sức ở môi trường mới, khám phá những giới hạn của bản thân và tiếp tục hoàn thiện cả về tri thức lẫn kỹ năng. Cô tin rằng mỗi thử thách đều là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với sự góp mặt của nhiều sinh viên xuất sắc, du học sinh, giảng viên trẻ, phóng viên cùng những gương mặt đã có thành tích ở các cuộc thi sắc đẹp và hoạt động xã hội, Nghệ An và Hà Tĩnh được kỳ vọng có nhiều đại diện tạo dấu ấn tại Hoa hậu Việt Nam 2026.