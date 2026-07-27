Đạo diễn Hoàng Công Cường khuyên thí sinh Hoa hậu Việt Nam 'là chính mình' ở phòng phỏng vấn kín

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào mùa giải thứ 20 với chủ đề Miền hương sắc, tiếp tục kiên định tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của phụ nữ Việt Nam. Trước thềm Sơ khảo khu vực miền Bắc, giám khảo Hoàng Công Cường chia sẻ góc nhìn về hành trình tìm kiếm tân hoa hậu.

Tìm người đại diện cho hình ảnh Việt Nam thời đại mới

Hoa hậu Việt Nam 2026 đánh dấu cột mốc 20 mùa giải với định hướng vừa gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc cuộc thi, vừa đổi mới cách tổ chức để phù hợp với thời đại số.

Trong đó, chủ đề Miền hương sắc gửi gắm thông điệp tôn vinh vẻ đẹp của đất nước, của con người Việt Nam với hương, sắc, lòng nhân ái và tinh thần lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Đạo diễn Hoàng Công Cường lần đầu tham gia đánh giá thí sinh ở Hoa hậu Việt Nam.

Là một trong những giám khảo của vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết anh nhận lời đồng hành bởi tin rằng Hoa hậu Việt Nam vượt lên trên ý nghĩa một cuộc thi nhan sắc thông thường.

Giám khảo Hoàng Công Cường mong muốn tìm kiếm người phụ nữ có thể đại diện cho hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới.

Theo anh, một hoa hậu cần hội tụ nhiều giá trị hơn vẻ đẹp ngoại hình. Đó phải là người có khả năng trở thành đại sứ văn hóa, mang trong mình khát vọng cống hiến, bản lĩnh, trí tuệ và lòng tự hào dân tộc.

Đạo diễn Hoàng Công Cường cho rằng định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, tự tin hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đạo diễn đánh giá cao chất lượng, ý nghĩa của Hoa hậu Việt Nam.

Với vai trò người làm nghệ thuật, đạo diễn mong muốn mang đến góc nhìn khác cho ban giám khảo, góp phần tìm kiếm những cô gái vừa tỏa sáng trên sân khấu, vừa lan tỏa giá trị tích cực trong đời sống và giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ba yếu tố giám khảo chú ý

Đã nhiều năm đạo diễn các chương trình nghệ thuật, lễ hội và sự kiện lớn, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết kinh nghiệm nghề nghiệp giúp anh nhìn thấy nhiều yếu tố của một thí sinh ngay từ phút đầu gặp gỡ.

"Là đạo diễn, tôi luôn tin rằng ánh mắt của khán giả sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp, nhưng trái tim của họ chỉ rung động trước khí chất. Vòng sơ khảo không chỉ là nơi đánh giá ngoại hình mà còn là cơ hội để quan sát năng lượng, cách ứng xử và bản lĩnh của mỗi thí sinh.

Tôi quan tâm đến năng lượng của mỗi thí sinh khi bước vào phòng thi. Cách các bạn bước đi, cách giao tiếp, cách lắng nghe, cách xử lý tình huống… tất cả đều phản ánh bản lĩnh và sự tự tin", giám khảo chia sẻ.

Hàng trăm cô gái đổ bộ Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đạo diễn cho biết ngoài nhan sắc, anh đặc biệt chú ý tới ba yếu tố.

Đầu tiên là khí chất - thứ được hình thành từ sự tự nhiên chứ không phải sự trình diễn hay cố gắng tạo hình.

Yếu tố thứ hai là trí tuệ và khả năng truyền cảm hứng. Một thí sinh cần có góc nhìn tích cực, tư duy độc lập và ý thức rõ mình mong muốn đóng góp điều gì cho xã hội.

Bên cạnh đó là bản sắc văn hóa và tinh thần cống hiến. Anh đánh giá cao những cô gái hiểu về đất nước, tự hào với văn hóa Việt Nam, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng đồng hành cùng các hoạt động vì sự phát triển của đất nước.

"Đó mới là vẻ đẹp có giá trị bền vững", đạo diễn nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng tương đồng với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2026 khi cuộc thi tiếp tục lấy bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến làm nền tảng để đánh giá thí sinh.

Đừng cố gắng nói những điều quá to tát

Theo Hoàng Công Cường, tâm lý hồi hộp là điều hầu hết thí sinh đều gặp phải khi lần đầu bước vào phòng sơ khảo.

Anh cho rằng ngay cả nghệ sĩ hay diễn giả nhiều kinh nghiệm cũng luôn có những phút giây căng thẳng trước khi xuất hiện trước công chúng. Điều quan trọng là giữ được sự chân thật.

Giám khảo cũng khuyên các thí sinh không nên chuẩn bị những câu trả lời quá trau chuốt hay cố gắng nói những điều thật lớn lao ở phần phỏng vấn kín. "Ban giám khảo có thể quên một câu nói hay, nhưng sẽ nhớ rất lâu sự chân thành, sự tử tế và ánh mắt đầy khát vọng của một cô gái", đạo diễn nói.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và nhiều nghệ sĩ có uy tín đồng hành với đạo diễn Hoàng Công Cường ở vị trí giám khảo.

Vì vậy, thay vì xem vòng sơ khảo là cuộc cạnh tranh căng thẳng, các thí sinh nên coi đây là dịp để kể câu chuyện của chính mình, qua đó giúp ban giám khảo hiểu rõ hơn tính cách và khát vọng cống hiến.

Trong mùa giải thứ 20, khi Hoa hậu Việt Nam tiếp tục theo đuổi các giá trị cốt lõi về vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa, trí tuệ và cống hiến, những tiêu chí mà giám khảo Hoàng Công Cường đưa ra cũng phần nào cho thấy chân dung người đẹp mà cuộc thi hướng tới.

Đó là cô gái tỏa sáng trong đêm đăng quang, tiếp tục giữ được giá trị bằng những đóng góp trong và sau nhiệm kỳ.