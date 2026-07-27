Cô gái cao nhất Hoa hậu Việt Nam đến từ Hưng Yên

TPO - Sở hữu chiều cao 1,8 m, Dương Quỳnh Trang trở thành thí sinh cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Cùng với nữ sinh vừa đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, Hưng Yên còn có nhiều gương mặt nổi bật như hoa khôi đại học, du học sinh Mỹ, người mẫu… góp mặt tại cuộc thi.

Nữ sinh cao 1,8 m vừa đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong số các thí sinh ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, Dương Quỳnh Trang (SN 2008) là người sở hữu chiều cao nổi bật nhất với 1,8 m.

Nữ sinh quê Hưng Yên vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển nguyện vọng một vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo Quỳnh Trang, cô đã nuôi dưỡng ước mơ dự thi Hoa hậu Việt Nam từ khi còn học lớp 11 sau khi theo dõi hành trình của các đàn chị.

"Tôi tin rằng mỗi thí sinh đều có điểm xuất phát và hành trình riêng. Điều quan trọng là mình luôn giữ tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày", Quỳnh Trang chia sẻ.

Gia đình là chỗ dựa lớn nhất giúp Quỳnh Trang tự tin bước vào cuộc thi. Cô cho biết mẹ luôn khuyến khích con gái theo đuổi đam mê và trở thành người tử tế, có tri thức và biết sống vì cộng đồng.

Ngoài lợi thế chiều cao, Quỳnh Trang từng giành giải Nhất cờ vua cấp quận Hà Đông ba năm liên tiếp, tham gia thi đấu cấp thành phố Hà Nội. Cô cũng chơi violin, tập yoga và tích cực tham gia các dự án bảo vệ môi trường, thiện nguyện từ thời phổ thông.

Dù được đánh giá có nhiều lợi thế về hình thể, Quỳnh Trang cho rằng chiều cao chỉ giúp tạo ấn tượng ban đầu. Theo cô, điều giúp một người được nhớ đến lâu dài vẫn là tri thức, bản lĩnh và những giá trị tích cực mang lại cho cộng đồng.

"Để chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thiện bản thân cả về thể chất, kỹ năng và tinh thần. Tôi duy trì chế độ tập luyện đều đặn để có nền tảng sức khỏe tốt, đồng thời rèn luyện kỹ năng trình diễn, phong thái, biểu cảm và sự tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Bên cạnh đó, tôi đọc sách, học hỏi và trau dồi thêm kiến thức. Tôi tin rằng vẻ đẹp bền vững luôn bắt đầu từ sự hoàn thiện bên trong", Quỳnh Trang chia sẻ với Tiền Phong.

Dàn hoa khôi, du học sinh cùng hội tụ

Bên cạnh Quỳnh Trang, Hưng Yên còn có nhiều thí sinh từng đạt thành tích ở các cuộc thi nhan sắc.

Vũ Thị Thu Thảo (SN 2005), sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á, là Hoa khôi Miss EAUT 2025. Sau danh hiệu tại trường, cô quyết định thử sức ở sân chơi lớn hơn với mục tiêu tiến sâu tại Hoa hậu Việt Nam. Thu Thảo đang chuẩn bị các kỹ năng catwalk, giao tiếp, trình diễn và ấp ủ mở rộng dự án nấu ăn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Vũ Thị Thu Thảo cho biết danh hiệu hoa khôi giúp cô tự tin hơn và quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trịnh Ngọc Huyền cũng bày tỏ mong muốn mang vương miện Hoa hậu Việt Nam đầu tiên về cho Hưng Yên.

Một hoa khôi khác là Trịnh Ngọc Huyền (cao 1,72 m), sinh viên Đại học Tài chính - Marketing, chủ nhân danh hiệu Miss & Mister UFM 2025. Người đẹp cho biết muốn bứt phá giới hạn bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực thông qua cuộc thi.

Trong khi đó, Trương Khánh Kiều Anh (nghệ danh Lily Trương, SN 2007, cao 1,75 m) gây chú ý với hồ sơ quốc tế. Cô từng hoạt động người mẫu dưới sự hướng dẫn của siêu mẫu Xuân Lan trước khi sang Mỹ học nội trú.

Tháng 1/2027, Kiều Anh sẽ theo học tại Đại học New York (NYU). Người đẹp sử dụng thành thạo bốn ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, đồng thời có sở trường kể chuyện và trình diễn đa ngôn ngữ.

Kiều Anh yêu thích các môn thể thao như bóng chuyền và leo núi. Cô cũng có niềm đam mê đặc biệt với viết lách, thường sáng tác văn xuôi và thơ bằng tiếng Anh. Một số tác phẩm của cô đã được trao giải và xuất bản.

Nhiều gương mặt trẻ lần đầu thử sức

Hà Thị Phương Thảo (SN 2002), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Xuất bản điện tử, cho biết cô nhiều lần muốn đăng ký dự thi hoa hậu nhưng bỏ lỡ vì thiếu quyết tâm. Năm nay, Phương Thảo quyết định ghi danh với mong muốn không để thanh xuân phải nuối tiếc và mang hình ảnh người con Hưng Yên tự tin, bản lĩnh đến cuộc thi.

Phạm Thu Anh (SN 2003) quê Hưng Yên, là người dân tộc Tày và vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Sau ba năm chuẩn bị, cô thực hiện giấc mơ Hoa hậu Việt Nam. Thu Anh có năng khiếu múa, hát, đàn guitar, đàn tính và hát then, đồng thời mong muốn lan tỏa bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Nguyễn Phương Linh (SN 2006), sinh viên Học viện Tài chính, cho biết đến với Hoa hậu Việt Nam để thử thách bản thân và học hỏi thêm nhiều kỹ năng. Cô tin rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn được tạo nên từ tri thức, lòng nhân ái và sự nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày.

Từ trái qua: thí sinh Phạm Thu Anh, Nguyễn Phương Linh, Hà Thị Phương Thảo.

Thí sinh Phạm Lê Ái Linh.

Thí sinh Vũ Thị Thanh Vân.

Là sinh viên ngành Kinh tế số, Trường Đại học Thủy lợi, Phạm Phương Thùy (SN 2004) xem cuộc thi là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khả năng của bản thân. Cô cho rằng sự cầu thị, tinh thần học hỏi và ý chí vươn lên là hành trang quan trọng trên hành trình chinh phục Hoa hậu Việt Nam.

Hồ Thị Hoài Thương (SN 2007), tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, là một trong những thí sinh trẻ tuổi đến từ Hưng Yên. Người đẹp cho biết muốn trải nghiệm môi trường mới, mở rộng các mối quan hệ và rèn luyện sự tự tin thông qua cuộc thi.

Trong khi đó, Vũ Thị Thanh Vân (SN 2006), sinh viên Học viện Tài chính, từng đạt giải khuyến khích học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh. Ngoài niềm yêu thích văn học, cô học piano và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thanh Vân kỳ vọng cơ hội phát triển toàn diện tại Hoa hậu Việt Nam.

Phạm Lê Ái Linh (SN 2007) gây ấn tượng với tinh thần cầu tiến và kỷ luật. Bên cạnh việc học, cô tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Ái Linh mong muốn cuộc thi là cơ hội để hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Với sự góp mặt của cô gái cao nhất cuộc thi cùng nhiều hoa khôi, du học sinh, người mẫu và sinh viên đến từ các trường đại học lớn, Hưng Yên trở thành một trong những địa phương có lực lượng thí sinh đông đảo, đa dạng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.