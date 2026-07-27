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Thể thao

500 người chơi trên toàn quốc hội ngộ tại Big Offline mừng sinh nhật 3 tuổi Silkroad Origin VTC

P.V

Diễn ra vào ngày 19.07 tại TP. Hồ Chí Minh và 26.07 tại Hà Nội, chuỗi Big Offline mừng sinh nhật 3 tuổi của Silkroad Origin VTC đã trở thành điểm hẹn của gần 500 người chơi trên khắp cả nước. Với chủ đề "Kỷ Nguyên Lữ Khách", sự kiện là lời tri ân gửi tới những Lữ Khách đã cùng nhau viết nên hành trình Con Đường Tơ Lụa suốt ba năm qua.

"Kỷ Nguyên Lữ Khách" – Nơi mỗi người chơi là một phần của Con Đường Tơ Lụa

Là tựa Game Con Đường Tơ Lụa trên PC bản quyền duy nhất của Wemade Max tại Việt Nam, Silkroad Origin VTC tái hiện hành trình giao thương huyền thoại giữa hai nền văn hóa Á - Âu, nơi người chơi hóa thân vào các nghề nghiệp đặc trưng để khám phá một thế giới rộng lớn đầy thử thách.

Sau ba năm vận hành, nhà phát hành VTC không ngừng nâng cao trải nghiệm người chơi với những bản cập nhật mới, đồng thời duy trì môi trường game ổn định và an toàn để các Lữ Khách yên tâm gắn bó lâu dài. Cũng trong suốt hành trình ấy, cộng đồng người chơi Con Đường Tơ Lụa tại Việt Nam ngày càng gắn kết, cùng nhau viết nên vô vàn dấu ấn, từ những chuyến vận tiêu, các trận Công Thành đến những lần kề vai sát cánh giữa các bang hội, tạo nên bản sắc rất riêng của Silkroad Origin.

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Big Offline - Điểm hẹn của các Lữ Khách

Từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Big Offline sinh nhật 3 tuổi Silkroad Origin VTC đã trở thành nơi hội ngộ của 500 Lữ Khách đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Không khí sự kiện trở nên sôi động ngay từ khu vực check-in, khi những cái bắt tay, lời chào và những cuộc trò chuyện rôm rả nhanh chóng kết nối những người vốn chỉ quen nhau qua màn hình.

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Xuyên suốt chương trình, người tham dự được giao lưu cùng Nhà phát hành, tham gia chuỗi minigame sôi động và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trong không gian mang đậm dấu ấn "Kỷ Nguyên Lữ Khách". Đặc biệt, đây cũng là dịp tri ân và vinh danh những Lữ Khách có nhiều đóng góp tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng Silkroad Origin VTC ngày càng gắn kết và phát triển. Không chỉ là một bữa tiệc mừng sinh nhật, sự kiện còn trở thành nơi những giá trị cộng đồng được tôn vinh và lan tỏa.

Quà tặng độc quyền và những khoảnh khắc đáng nhớ tại Big Offline

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, Big Offline sinh nhật 3 tuổi còn mang đến hàng loạt ấn phẩm dành tặng người chơi. Từ mũ, pad chuột, áo khoác, áo mưa đến huy hiệu độc quyền và nhiều set quà ingame giá trị, mỗi món quà đều trở thành dấu ấn lưu giữ cột mốc đặc biệt của cộng đồng Silkroad Origin VTC.

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Không khí chương trình càng thêm sôi động với màn bốc thăm may mắn được mong chờ nhất bữa tiệc. Những tiếng reo hò liên tục vang lên khi các giải thưởng giá trị như màn hình Gaming ASUS ROG Strix 27 inch, chuột Gaming ASUS Gen II cùng nhiều phần quà ingame hấp dẫn lần lượt tìm được chủ nhân, khép lại ngày hội trong niềm vui và sự phấn khích của các Lữ Khách.

Đồng hành cùng Lữ Khách trên hành trình phía trước

Đánh dấu cột mốc sinh nhật 3 tuổi với chuỗi Big Offline tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Silkroad Origin VTC tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững tại Việt Nam cùng cộng đồng Lữ Khách ngày càng lớn mạnh. Trên nền tảng bản quyền chính thức từ Wemade Max, tựa game sẽ tiếp tục đầu tư vào các sự kiện, duy trì chất lượng vận hành và mang đến một môi trường giải trí an toàn để người chơi yên tâm khám phá, chinh phục và kết nối trên Con Đường Tơ Lụa.

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Nếu yêu thích những chuyến vận tiêu đầy kịch tính, những trận Công Thành rực lửa hay hành trình khám phá thế giới Á – Âu huyền thoại rộng lớn, hãy gia nhập Silkroad Origin VTC và bắt đầu câu chuyện của riêng mình trên Con Đường Tơ Lụa ngay hôm nay: https://sro.vtcgame.vn/

P.V
#Silkroad Origin #Big Offline #VTC #sinh nhật #game #cộng đồng #Con Đường Tơ Lụa

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