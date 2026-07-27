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Thể thao

Nữ trọng tài bị chấn động não khi điều khiển trận đấu có 2 tuyển thủ Indonesia

Đặng Lai

TPO - Một nữ trọng tài không may trở thành nạn nhân trong một vụ ẩu đả của các cầu thủ nam. Sự việc đáng tiếc diễn ra trong trận giao hữu trước thềm mùa giải mới giữa FC Metz và Fortuna Sittard (đội bóng sở hữu 2 tuyển thủ Indonesia) vào thứ Bảy tuần qua.

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Hubner (28) tham gia vào pha xô xát

Tình huống căng thẳng bùng nổ ở phút thứ 40 của trận đấu. Bắt nguồn từ một pha phạm lỗi kéo áo, những cái đầu nóng trên sân đã nhanh chóng mất kiểm soát. Thay vì giữ bình tĩnh, nhiều cầu thủ từ hai đội đã lao vào nhau, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn với những pha xô xát dữ dội.

Trọng tài chính của trận đấu, Mathilde Demoncay (26 tuổi), đã tiến vào giữa đám đông để cố gắng làm nguội những cái đầu nóng. Tuy nhiên, trong lúc nỗ lực can ngăn, cô đã bị đẩy ngã văng xuống mặt cỏ khá đau đớn. Rất trớ trêu là toàn bộ vụ xô xát và cú ngã của nữ trọng tài lại diễn ra ngay phía trước một tấm biển quảng cáo lớn có dòng chữ "Respect the referee" (Hãy tôn trọng trọng tài).

Sau cú ngã mạnh, Demoncay đã phải nằm lại trên sân vài phút với vẻ mặt nhăn nhó và liên tục ôm lấy cánh tay. Các trợ lý trọng tài, lực lượng an ninh cùng đội ngũ y tế đã ngay lập tức chạy vào sân để giải tán đám đông và sơ cứu cho cô.

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Trọng tài Demoncay được chăm sóc y tế

Dù bị thương, nữ trọng tài trẻ vẫn nỗ lực thể hiện tinh thần trách nhiệm khi quay lại sân làm nhiệm vụ ở vị trí trợ lý trọng tài sau khi trận đấu tiếp diễn. Dẫu vậy, do hậu quả từ cú va chạm, cô đã không thể trụ vững và buộc phải rời sân vào giờ nghỉ giải lao. Các báo cáo y tế sau đó xác nhận Demoncay đã bị chấn động não.

Về phía các đội bóng, Fortuna Sittard (đội nhận thất bại 1-3) chỉ mô tả ngắn gọn sự cố này là một "khoảnh khắc đáng chú ý" trong báo cáo trên trang chủ và từ chối bình luận thêm. Trong khi đó, Metz hoàn toàn giữ im lặng về vụ việc. Sự cố của Mathilde Demoncay là tiếng chuông cảnh báo gay gắt về tinh thần thể thao, cũng như nhu cầu bức thiết trong việc bảo vệ an toàn cho các trọng tài khi làm nhiệm vụ trên sân cỏ.

Trong trận đấu, cả 2 tuyển thủ Indonesia là Justin Hubner và Ter Haar Romeny đều góp mặt trong màu áo Sittard. Và chính Hubner là người ghi bàn duy nhất cho Sittard.

Đặng Lai
#trọng tài #ẩu đả #bóng đá #chấn thương #sân cỏ #Indonesia #bảo vệ trọng tài #hubner

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