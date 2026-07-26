Đội bóng của Ronaldo khủng hoảng tài chính nặng nề, đối diện nguy cơ phải đổi chủ

TPO - Al Nassr, một trong những CLB hàng đầu tại Saudi Arabia, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Khó ai có thể tin được rằng một đội bóng với tiềm lực từng được đánh giá là khổng lồ, nay lại đang oằn mình gánh khoản nợ sắp chạm mốc 250 triệu USD.

Theo báo Al-Riyadh, nguyên nhân sâu xa của tình trạng bết bát này bắt nguồn từ hàng loạt quyết định tài chính thiếu tính toán được ban lãnh đạo đưa ra trong mùa giải trước. Hậu quả của khoản nợ khổng lồ này đang hiển hiện rõ ràng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khi hoạt động tăng cường lực lượng của Al Nassr gần như bị đóng băng hoàn toàn. Cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng vẫn chưa thể hoàn tất bất kỳ bản hợp đồng mới nào.

Nhiều thương vụ được ban lãnh đạo rất ưng ý nhưng không thể ký kết do thiếu tiền. Điển hình là vụ mua Samu Costa từ Real Mallorca. Dù hai bên đã đạt được những thỏa thuận ban đầu, song đội bóng Saudi Arabia chưa thể đón Samu vì thiếu hụt ngân sách.

Không chỉ dừng lại ở việc mua sắm tân binh, ngay cả việc giữ chân các trụ cột cũng gặp muôn vàn khó khăn. Cụ thể, Al Nassr vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục tài chính để gia hạn hợp đồng với tiền vệ quan trọng Abdulrahman Ghareeb. Mùa giải năm ngoái, đội bóng này cũng đã chịu những cú sốc tài chính, khiến họ chỉ mua được 1 cầu thủ duy nhất là Hayder Abdulkareem, một cái tên vô danh được định giá chưa đến 200 ngàn euro.

3 mùa giải vừa qua, Al Nassr đã mua nhiều ngôi sao nhưng không hiệu quả

Trước nguy cơ đội bóng của Ronaldo sụp đổ, đánh mất niềm tin của người hâm mộ, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) buộc phải vào cuộc. PIF đã vạch ra kế hoạch giải cứu khẩn cấp gồm 3 phương án chiến lược nhằm ngăn chặn khoản nợ tiếp tục phình to. Đầu tiên là áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt. Ban quản lý hiện tại sẽ bị tước bỏ và hạn chế đáng kể các quyền quyết định tài chính. Lệnh cấm ký hợp đồng sẽ được duy trì trong kỳ chuyển nhượng này.

Phương án thứ hai tập trung vào việc thuê công ty tư vấn chuyên nghiệp trên các lĩnh vực tài chính, thương mại và pháp lý. Mục tiêu cốt lõi là tìm giải pháp gia tăng doanh thu thương mại, tinh giản chi phí vận hành. Phương án thứ ba là xem xét lời đề nghị mua lại CLB. PIF đang cẩn trọng đánh giá 2 lời đề nghị nghiêm túc từ các đối tác, với ưu tiên hàng đầu là bán lại một phần cổ phần thay vì thoái vốn hoàn toàn.

Đối với cộng đồng người hâm mộ Al Nassr, phương án thứ ba đang thắp lên tia hy vọng lớn nhất. Họ kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ sớm tìm được nguồn lực chống lưng mới, tương tự như con đường mà đại kình địch Al Hilal đã đi. Vào tháng Tư năm ngoái, Al Hilal đã được tập đoàn Kingdom Holding của Hoàng tử Al-Waleed bin Talal mua lại, qua đó củng cố sức mạnh tài chính vững chắc. Và với phương án bán lại thì Al Nassr mới trả lương được cho những siêu sao như Ronaldo.