Đội tuyển Việt Nam đón tin vui trước đại chiến với Singapore

TPO - Tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã hoàn toàn bình phục và trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là cú hích về lực lượng để HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn trước cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7.

Ngày 26/7, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7, ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026.

Do vừa trải qua trận mở màn với Timor Leste và hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, ban huấn luyện chia đội thành hai nhóm tập luyện nhằm đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ.

Nhóm đá chính trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại được tăng cường các bài tập chiến thuật, duy trì cường độ vận động và nâng cao cảm giác thi đấu.

Tin vui với đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, cầu thủ này bị căng cơ bắp chân và được ban huấn luyện cho nghỉ, không đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste để tránh rủi ro chấn thương.

Chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân trước Timor Leste giúp bầu không khí của đội tuyển trở nên hứng khởi, nhưng toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò còn bốn ngày chuẩn bị trước khi tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình.

Một chiến thắng nữa không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam nối dài mạch thăng hoa tại ASEAN Cup 2026 mà còn tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Với lực lượng gần như đầy đủ và tinh thần lên cao, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến màn trình diễn thuyết phục trước người hâm mộ.