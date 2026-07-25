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Thể thao

SLNA vô địch U21 quốc gia 2026

Tiểu Phùng

TPO - CLB SLNA đã đánh bại Thể Công Viettel 1-0 trong trận chung kết diễn ra chiều 25/7 để đăng quang chức vô địch giải U21 quốc gia 2026

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SLNA đăng quang chức vô địch U21 quốc gia 2026

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn. U21 SLNA là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League, trong khi U21 Thể Công Viettel chủ động chơi chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Trong khoảng 20 phút đầu, thế trận diễn ra giằng co và chưa có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Từ giữa hiệp một, U21 SLNA bắt đầu gia tăng sức ép. Phút 33, Thanh Bình đưa được bóng vào lưới đội bóng xứ Nghệ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút 41, sau tình huống phạt góc dẫn đến hàng loạt pha dứt điểm trong vòng cấm, Thanh Đức tung cú sút quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho U21 SLNA.

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Bước sang hiệp hai, SLNA tiếp tục duy trì thế trận chủ động và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 50 nếu không có pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Đức Duy. Bên kia chiến tuyến, U21 Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối phương.

Đội bóng áo lính chủ yếu triển khai các pha tấn công từ hai biên nhằm tìm kiếm khoảng trống, song vẫn thiếu sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Phút 72, U21 Thể Công Viettel đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ở những phút còn lại, thủ môn Cao Văn Bình và hàng thủ SLNA tiếp tục chơi tập trung và bảo toàn được chiến thắng chung cuộc 1-0. Kết quả đưa SLNA giành chức vô địch giải U21 quốc gia 2026.

Tiểu Phùng
#U21 quốc gia #Cao Văn Bình #SLNA #Thể Công Viettel #V.League

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